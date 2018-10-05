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larında sonbahar

Giriş Tarihi: 05.10.2018 16:32 Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 17:13
Karadeniz yaylalarında sonbahar

Eşsiz doğası ve huzur vadeden ortamıyla ziyaretçilerini ağırlayan larında güz mevsimi yaşanıyor.

Karadeniz yaylalarında sonbahar

Yüksek rakımlarda nemden uzak, doğayla baş başa bir yaşam sunan 'in larında Sonbahar ile birlikte soğuk havanın etkisini gösterdiği yüksek kesimlerde, güneş ve bulutlar adeta kovalamaca oynuyor.

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Karadeniz yaylalarında sonbahar

Doğu 'in 430 sı ile en fazla yaylaya sahip kenti Gümüşhane'nin Kadırga, Karakaya, Beytarla-Komanyurt yaylalarında ekim ayına rağmen dağlar, yeşile bürünmüş rengiyle doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

Karadeniz yaylalarında sonbahar

Yeşilin güz mevsimine rağmen rengini esirgemediği larda kalanlar yavaş yavaş dönüş yoluna geçerken, soğuk havaya rağmen güz yaylasının keyfini çıkaranlara da rastlanıyor.

Karadeniz yaylalarında sonbahar

Yeşilin güz mevsimine rağmen rengini esirgemediği larda kalanlar yavaş yavaş dönüş yoluna geçerken, soğuk havaya rağmen güz yaylasının keyfini çıkaranlara da rastlanıyor.

Karadeniz yaylalarında sonbahar

Yeşilin güz mevsimine rağmen rengini esirgemediği larda kalanlar yavaş yavaş dönüş yoluna geçerken, soğuk havaya rağmen güz yaylasının keyfini çıkaranlara da rastlanıyor.

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