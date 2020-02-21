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ışıkları eşliğinde yapabileceğiniz en iyi 5 nokta

Adrenalin tutkunları için kış aylarının en keyifli aktivitesi, yapmak kuşkusuz. Türkiye'de eğlenceli pistleriyle öne çıkan pek çok olsa da bu sporu kuzey ülkelerinde yapmak paha biçilemez. Rengarenk ışıkları eşliğinde adeta bir görsel şölene dönüşen kayak keyfi, ölmeden yapılacaklar listesine muhakkak eklenmeli.

Giriş Tarihi: 21.02.2020 15:01 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 15:34
Kutup ışıkları eşliğinde kayak yapabileceğiniz en iyi 5 nokta

Adrenalin tutkunları için kış aylarının en keyifli aktivitesi, yapmak kuşkusuz. Türkiye'de eğlenceli pistleriyle öne çıkan pek çok olsa da bu sporu kuzey ülkelerinde yapmak paha biçilemez. Rengarenk ışıkları eşliğinde adeta bir görsel şölene dönüşen kayak keyfi, ölmeden yapılacaklar listesine muhakkak eklenmeli.

Kutup ışıkları eşliğinde kayak yapabileceğiniz en iyi 5 nokta

23 Eylül - 21 Mart tarihleri arasında gözlemlenebilen ışıkları altında yapmak isteyenler için en iyi 5 noktayı yazdık.

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Kutup ışıkları eşliğinde kayak yapabileceğiniz en iyi 5 nokta

1. SVALBARD / NORVEÇ

"Avrupa'nın bittiği nokta olarak" da bilinen Svalbard, Norveç'e bağlı doğa harikası bir ada. Kuzey Buz Denizi'ne kıyısı olan bu adanın ötesinde yerleşim bulunmuyor. Ancak bu ıssızlığın ortasında sevimli bir ayısı ailesine denk gelme ihtimaliniz çok yüksek.

Svalbard'da kuzey ışıklarını gözlemleyebileceğiniz en ideal dönem ise, güneşin yüzünü hiç göstermediği kasım ve şubat ayları arası. Turistlerin konaklayabileceği pek çok otel bulunan Svalbard'a gitmeden önce konaklama seçeneklerini ve tesislerini araştırmanızda fayda var.

Kutup ışıkları eşliğinde kayak yapabileceğiniz en iyi 5 nokta

2. KAKSLAUTTANEN / FİNLANDİYA

ışıklarının kış boyunca dans ettiği bir diğer ülke ise, eşsiz mimari yapıları ve bembeyaz örtüsüyle adeta masallar ülkesini andıran Finlandiya. "Lapland" ya da "Laponya" olarak bilinen bölgenin sınırları içerisinde yer alan Kakslauttanen'de kutup ışıklarını camdan yapılmış eskimo evlerinde izleme şansına sahip olabiliyorsunuz. eşliğinde yapmak isteyenler için bölgede kayak tesisleri de bulunuyor.

Kutup ışıkları eşliğinde kayak yapabileceğiniz en iyi 5 nokta

3. JUKKASJÄRVİ / İSVEÇ

İsveç'in Kiruna Bölgesi'nde küçük bir köy olan Jukkasjärvi, ışıkları eşliğinde yapabileceğiniz bir diğer nokta. Burada kutup ışıklarını seyredebileceğiniz için gece turları düzenleniyor. Ayrıca her yıl Jukkasjärvi Köyü'nde tatilciler için tamamen buzdan ve kardan yapılmış bir otel kuruluyor. Jukkasjärvi'de kayak dışında farklı kar sporları da deneyimleme şansına sahip olabiliyorsunuz.

Kutup ışıkları eşliğinde kayak yapabileceğiniz en iyi 5 nokta

4. REYKJAVİK / İZLANDA

ışıklarının izlenebileceği en ekonomik ülke olan İzlanda'ya geldi sıra. Dünyanın en güzel yerlerinden biri olan İzlanda'nın başkenti Reykjavik'ta eşliğinde yapabilir; kar aracıyla efsane dizi Game Of Thrones'un çekimlerinin yapıldığı yerleri keşfe çıkabilirsiniz. Pek çok otel seçeneğinin olduğu Reykjavik'ta farklı kar sporları yapma imkanınız ve ziyaret edebileceğiniz birçok yer bulunuyor.

Kutup ışıkları eşliğinde kayak yapabileceğiniz en iyi 5 nokta

5. KANADA'NIN KUZEY BÖLGELERİ

ışıkları yalnızca Kuzey Avrupa'da değil, Kanada'nın kuzey bölgelerinde de gözlemlenebiliyor. Ayrıca Kanada'da diğer yerlere oranla daha fazla tesisi seçeneğiniz bulunuyor. Kanada'da eşliğinde kayak yapabileceğiniz noktalar arasında Yukon, Saskatchewan, Kuzeybatı Eyaletleri (Northwest Territories) Newfoundland ve Nova Scotia bulunuyor.Kaynak:iyihisset

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