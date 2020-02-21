Kutup ışıkları eşliğinde kayak yapabileceğiniz en iyi 5 nokta

1. SVALBARD / NORVEÇ

"Avrupa'nın bittiği nokta olarak" da bilinen Svalbard, Norveç'e bağlı doğa harikası bir ada. Kuzey Buz Denizi'ne kıyısı olan bu adanın ötesinde yerleşim bulunmuyor. Ancak bu ıssızlığın ortasında sevimli bir kutup ayısı ailesine denk gelme ihtimaliniz çok yüksek.

Svalbard'da kuzey ışıklarını gözlemleyebileceğiniz en ideal dönem ise, güneşin yüzünü hiç göstermediği kasım ve şubat ayları arası. Turistlerin konaklayabileceği pek çok otel bulunan Svalbard'a gitmeden önce konaklama seçeneklerini ve kayak tesislerini araştırmanızda fayda var.