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Zamanın eskitemediği, dünyadaki en eski 7 yapı

Dünya üzerinde yaşam, günümüzden yaklaşık olarak 3 milyar yıl önce başladı. İnsanların ilk yerleşik hayata geçişi ise 'da gerçekleşti. Bundan öncesinde göçebe bir yaşam süren insanlar, Neolitik Çağ ile bir düzen kurmaya başladı. Tarih boyunca yaşayan pek çok topluluk ise dünya üzerinde yazılı ya da daha somut bir yapı bırakarak zaman içerisinde silindi. Devletler, topluluklar ve halklar gelip geçse de yaptıkları eserlerin bazıları günümüzde hala korunuyor. "Tarih eseri" olarak adlandırılan bu mimari yapıların hepsi, yapıldığı dönemin kültürünü yansıtıyor ve tarihe ışık tutuyor. Nostaljiyi sevenler için zamanın eskitemediği en eski 7 yapıyı listeledik.

Giriş Tarihi: 21.02.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 13:33
Zamanın eskitemediği, dünyadaki en eski 7 yapı

Dünya üzerinde yaşam, günümüzden yaklaşık olarak 3 milyar yıl önce başladı. İnsanların ilk yerleşik hayata geçişi ise 'da gerçekleşti. Bundan öncesinde göçebe bir yaşam süren insanlar, Neolitik Çağ ile bir düzen kurmaya başladı. Tarih boyunca yaşayan pek çok topluluk ise dünya üzerinde yazılı ya da daha somut bir yapı bırakarak zaman içerisinde silindi. Devletler, topluluklar ve halklar gelip geçse de yaptıkları eserlerin bazıları günümüzde hala korunuyor. "Tarih eseri" olarak adlandırılan bu mimari yapıların hepsi, yapıldığı dönemin kültürünü yansıtıyor ve tarihe ışık tutuyor. Nostaljiyi sevenler için zamanın eskitemediği en eski 7 yapıyı listeledik.

Zamanın eskitemediği, dünyadaki en eski 7 yapı

1. KOLEZYUM / ROMA

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Kolezyum, şehrin simgelerinden biri. Milattan sonra 72 yılında yapımına başlanan Kolezyum, M.S 80 yılında tamamlandı. "Flavianus Amfitiyatro" olarak da bilinen Kolezyum aslında bir arena. Gladyatör dövüşleri ve hayvan avlarının yapıldığı, tiyatro oyunlarının sergilendiği Kolezyum, Roma halkı için yapılan bir eğlence merkeziydi. 50 bin kişilik izleyici kapasitesine sahip Kolezyum, MS 80 yılında Titus döneminde tamamlandı.

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Zamanın eskitemediği, dünyadaki en eski 7 yapı

2. MAİSON CARRÉE / FRANSA

Roma mimarisinin bir diğer örneği olan Maison Carree tapınağı ise, Fransa'nın güneyinde Nimes şehrinde yer alıyor. Milattan önce 16 yılında inşa edilen Maison Carree, bugün en iyi korunan yapılardan biri. "Masion Carree" ifadesi Fransızcada "kare ev" anlamına geliyor.

Zamanın eskitemediği, dünyadaki en eski 7 yapı

3. SANCHİ / HİNDİSTAN

Uzak Doğu'nun en köklü kültürlerinden biri olan Hint kültürünün kalıntıları da bir hayli ilgi çekici. Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Sanchi kasabasındaki bir tepede bulunan Budist yerleşkesi Sanchi ise milattan önce 300 yılında inşa edilmiş. "Büyük Stupa" denilen yapıyla ünlü olan Sanchi yerleşkesi, İmparator Asoka tarafından yaptırılmış. Stupa, İngiliz arkeologlar tarafından 1818'de yeniden keşfedilmiş. Üzerindeki oymalarda ise İmparator Asoka'nın yaşamı anlatılıyor.

Zamanın eskitemediği, dünyadaki en eski 7 yapı

4. KİROS'UN MEZARI / İRAN

Milattan önce 530 yılında İran'da inşa edilen Pers Kralı Kiros'un mezarı beyaz renkli büyük kireç taşı bloklardan yapılmış ve altı basamaklı bir kaideden oluşuyor. Antik Pasargad kentinin bir parçası olan bu yapı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Şehrin kurucusu olan Kiros, mezarı kendi ve karısı için inşa ettirmiş. Kiros'un Mezarı, şehri fetheden Büyük İskender tarafından da ziyaret edilmiş.

Zamanın eskitemediği, dünyadaki en eski 7 yapı

5. WEST KENNET LONG BARROW / İNGİLTERE

İngiltere'deki Avebury'nin bir buçuk mil güneyinde, Silbury Tepesi yakınında yer alan bu yapı milattan önce 3650 yılında inşa edilmiş. Uzun bir mezar olan bu yapıda bölgede yaşayan eski Britanyalıların kemikleri bulunuyordu. Dünya üzerindeki en eski yapılardan biri sayılabilecek West Kennet, Antik Mısır kurulmadan 600 yıl önce inşa edilmiş.

Zamanın eskitemediği, dünyadaki en eski 7 yapı

6. GGANTİJA TAPINAKLARI / MALTA


Malta'daki bu yapı ise oldukça gizemli. Milattan önce 3700 yılında inşa edildiği varsayılan Ggantija Tapınakları çok büyük taşların bir araya getirilmesiyle oluşmuş. İlk çağlarda insanların bu kadar büyük taşları nasıl hareket ettirdikleri halen merak konusu. Genel kanı ise, büyük taşların altına küçük taşları koyup kaydırdıkları yönünde. Ggantija Tapınakları'ndaki bulgular, yapının cenaze törenleri ve dini ayinler için kullanıldığını kanıtlıyor.

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