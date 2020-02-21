Zamanın eskitemediği, dünyadaki en eski 7 yapı

Dünya üzerinde yaşam, günümüzden yaklaşık olarak 3 milyar yıl önce başladı. İnsanların ilk yerleşik hayata geçişi ise Neolitik Çağ'da gerçekleşti. Bundan öncesinde göçebe bir yaşam süren insanlar, Neolitik Çağ ile bir düzen kurmaya başladı. Tarih boyunca yaşayan pek çok topluluk ise dünya üzerinde yazılı ya da daha somut bir yapı bırakarak zaman içerisinde silindi. Devletler, topluluklar ve halklar gelip geçse de yaptıkları eserlerin bazıları günümüzde hala korunuyor. "Tarih eseri" olarak adlandırılan bu mimari yapıların hepsi, yapıldığı dönemin kültürünü yansıtıyor ve tarihe ışık tutuyor. Nostaljiyi sevenler için zamanın eskitemediği en eski 7 yapıyı listeledik.