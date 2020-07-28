Sakin kent Akyaka'ya tatilci ilgisi

Uluslararası Yavaş Kentler Birliği (Cittaslow) Genel Sekreterliğinin 2010'da 'sakin kent' ilan ettiği Muğla'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi, Kurban Bayramı öncesinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin tercihi oldu. Akyaka'da çoğunluğu pansiyon ve butik otellerden oluşan işletmelerde Kurban Bayramı tatili için gelen yerli turistler yoğunluk oluşturdu. Bayram tatili için öne çıkan tatil merkezlerinden Akyaka, mavi bayraklı sahilde güneşlenmek, Gökova Körfezi'nde maviyle yeşilin birbirini sarmaladığı kıyıda gün batımını izlemek, balık tutmak, çadır kurmak, su sporları yapmak ve orman içinde bisiklet kullanmak, rüzgar sörfü yapmak isteyen turistlerin uğrak yeri oldu. Tatilcilerden kimi berrak ve buz gibi suyuyla ünlü derenin kenarına oturup piknik yapmanın keyfini çıkarıyor, kimi de tekne turlarına katılıyor. Son yıllarda bölgede yapılan sportif faaliyetler ve dizi çekimleri dolayısıyla ziyaretçi sayısını artıran Akyaka, misafirlerine unutulmaz bir tatil imkanı da sunuyor. Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya Sabah muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretçilerin güven ve huzur içinde tatil yapmaları için belediye olarak tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞTI… Gökova Körfezi'nin bittiği noktada birinci derece doğal sit alanlarında doğayla baş başa tatil geçirmek isteyenlere ev sahipliği yaptıklarını belirten Akkaya, Akyaka'da otel, apart otel ve pansiyonlardan oluşan 96 konaklama alanında yaklaşık 3 bin 500 yatak kapasitesi bulunduğunu bildirdi. Sakin kent kriterlerine de uymaya çalıştıklarını vurgulayan Akkaya, Akyaka plajının da mavi bayrakla 20 yıl önce tanıştığını, bir daha bırakmadığını ifade etti.