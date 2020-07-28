Sakin kent Akyaka'ya tatilci ilgisi

Bayram tatili için öne çıkan tatil merkezlerinden Akyaka, mavi bayraklı sahilde güneşlenmek, Gökova Körfezi'nde maviyle yeşilin birbirini sarmaladığı kıyıda gün batımını izlemek, balık tutmak, çadır kurmak, su sporları yapmak ve orman içinde bisiklet kullanmak, rüzgar sörfü yapmak isteyen turistlerin uğrak yeri oldu.