Saraylar, Pazarlar, Köyler, Bahçeler… İşte Güney Kore’nin tarihi ve büyüleyici yerleri:

Bilim, teknoloji ve otomotiv üssü bir başkent Seul.



Birbirinden görkemli sarayları, kilometrelerce uzanan renkli bahçeleri ve devasa alışveriş bölgeleriyle ünlü kent, eğlence hayatıyla da tam bir cazibe merkezi... Bu köy, festivallerle ve çok sayıda filmin çekildiği stüdyolara da ev sahipliği yapıyor.

