Giriş Tarihi: 08.05.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
16:10
Saraylar, Pazarlar, Köyler, Bahçeler… İşte Güney Kore’nin tarihi ve büyüleyici yerleri:
Dünyaca ünlü müzik grupları ve ülkemizde de ilgiyle takip edilen TV dizileri ile tanıdığı Güney Kore, bilinenden çok daha fazlasına sahip bir ülke. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Güney Kore, gelişmişliği, doğal güzellikleri, farklı kültürü, geleneksel yemekleri ve gezilip görülecek yerleriyle keşfedilmesi gereken eşsiz güzellikte turistik cennet...