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Haberler Galeri Saraylar, Pazarlar, Köyler, Bahçeler… İşte Güney Kore’nin tarihi ve büyüleyici yerleri:
Giriş Tarihi: 08.05.2024 15:02 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 16:10

Saraylar, Pazarlar, Köyler, Bahçeler… İşte Güney Kore’nin tarihi ve büyüleyici yerleri:

Dünyaca ünlü müzik grupları ve ülkemizde de ilgiyle takip edilen TV dizileri ile tanıdığı Güney Kore, bilinenden çok daha fazlasına sahip bir ülke. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Güney Kore, gelişmişliği, doğal güzellikleri, farklı kültürü, geleneksel yemekleri ve gezilip görülecek yerleriyle keşfedilmesi gereken eşsiz güzellikte turistik cennet...

ERKAN KIZMAZ
Saraylar, Pazarlar, Köyler, Bahçeler… İşte Güney Kore’nin tarihi ve büyüleyici yerleri:

Bilim, teknoloji ve otomotiv üssü bir başkent Seul.

Birbirinden görkemli sarayları, kilometrelerce uzanan renkli bahçeleri ve devasa alışveriş bölgeleriyle ünlü kent, eğlence hayatıyla da tam bir cazibe merkezi... Bu köy, festivallerle ve çok sayıda filmin çekildiği stüdyolara da ev sahipliği yapıyor.

Saraylar, Pazarlar, Köyler, Bahçeler… İşte Güney Kore’nin tarihi ve büyüleyici yerleri:

Kore Turizm Organizasyonu(KTO İstanbul Ofisi) ev sahipliğinde keşfettiğimiz Güney Kore'nin muhteşem atmosferini, sizler için deneyimledik…

İşte Kore'ye gitmeyi düşünenler için gezilip görülmesi gereken tarihi ve büyüleyici yerler:

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Saraylar, Pazarlar, Köyler, Bahçeler… İşte Güney Kore’nin tarihi ve büyüleyici yerleri:

Buram buram tarih kokan Changdeokgung Sarayı ve Gizli Bahçe:

Changdeokgung Sarayı, etrafındaki doğal çevre ile uyum içinde inşa edilmiş Joseon hanedanlığından (1392-1910) biridir. Saray, Huwon olarak da adlandırılan arka bahçesiyle ünlüdür.

Saraylar, Pazarlar, Köyler, Bahçeler… İşte Güney Kore’nin tarihi ve büyüleyici yerleri:

Tüm kraliyet sarayları arasında bugüne kadar en iyi korunmuş olan Changdeokgung Sarayı, binaların ve doğanın birleşimiyle Kore saray inşaatının yaratıcılığını sergiliyor.

Saraylar, Pazarlar, Köyler, Bahçeler… İşte Güney Kore’nin tarihi ve büyüleyici yerleri:

Ağaçlar, göletler, pavyonlar ve çiçek bahçeleriyle uyum içinde olan sarayın ana yapıları arasında Injeongmun Kapısı, Injeongjeon Salonu, Huijeongdang Salonu, Daejojeon Salonu, Buyongji Göleti, Nakseonjae Salonu ve Donhwamun Kapısı yer alıyor

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