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Turistlerin gözdesi: "Labirent görünümlü sazlıklar"

'nın Ortaca ve Köyceğiz ilçesinde yer alan sazlıkların oluşturduğu doğal labirentler, sonbaharın büründüğü sarı renkleriyle bölgeye gelen yerli ve yabancı turistleri adeta büyülüyor. Köyceğiz ile Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'nden İztuzu Plajı'na hareket eden turistler, sazlıklar arasında balıkçılları, caretta carettaları ve Dalyan kefalini izleyerek tura başlıyor. Yurt dışı ve yurt içinden tatilini geçirmek için gelen turistlerin uğrak noktalarının arasında yer alan bölgede, havadan bakıldığında labirenti andıran sazlık alanlar yer alıyor

AA Turizm galerileri
Giriş Tarihi: 07.10.2019 14:37
Turistlerin gözdesi: Labirent görünümlü sazlıklar
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Turistlerin gözdesi: Labirent görünümlü sazlıklar
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Turistlerin gözdesi: Labirent görünümlü sazlıklar
Turistlerin gözdesi: Labirent görünümlü sazlıklar
Turistlerin gözdesi: Labirent görünümlü sazlıklar
Turistlerin gözdesi: Labirent görünümlü sazlıklar
Turistlerin gözdesi: Labirent görünümlü sazlıklar
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