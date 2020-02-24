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'de mutlaka görmeniz gereken 10 büyüleyici

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan, tarihiyle olduğu kadar doğasıyla da büyüleyen 'de sayısız güzellikte doğal ve antik yapı bulunuyor. Şüphesiz doğal güzelliklerin içerisinde en çok ilgiyi şelaleler görüyor. Birbirinden güzel manzaralarıyla Türkiye'de mutlaka görmeniz gereken 10 şelaleyi listeledik.

Giriş Tarihi: 24.02.2020 16:53 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 16:56
Türkiye'de mutlaka görmeniz gereken 10 büyüleyici şelale

1. SUUÇTU ŞELALESİ / BURSA

Fay hattının çökmesiyle oluşan Suuçtu Şelalesi'nde su 38 metre yükseklikten dökülüyor. Ağaçlık bir alan içerisinde yer alan , yerli halk ve turistler tarafından piknik alanı olarak kullanılıyor. Temiz havası ve eşsiz manzarasıyla Suuçtu Şelalesi, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine 18 km. uzaklıkta bulunuyor.

Türkiye'de mutlaka görmeniz gereken 10 büyüleyici şelale

2. KURŞUNLU ŞELALESİ / ANTALYA

Antalya denince akla ilk gelenlerden biri de şelaleler kuşkusuz. Düden, Manavgat ve Kurşunlu; Antalya'nın görülmeye değer doğa harikalarından yalnızca birkaçı. Antalya - Isparta karayoluna yakın bir noktada bulunan Kurşunlu Şelalesi, her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Bir görsel şölen sunan Kurşunlu, yedi küçük göleti birbirine bağlayan şelalelerden oluşuyor. Bir kanyonun içerisinde bulunan Kurşunlu Şelalesi'nde su 18 metre yükseklikten dökülüyor.

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Türkiye'de mutlaka görmeniz gereken 10 büyüleyici şelale

3. DÜDEN ŞELALESİ / ANTALYA

Antalya şehir merkezine yalnızca 10 km uzaklıktaki doğa harikası Düden Şelalesi, dünyanın her yerinden turistlerin ilgi odağı. Akdeniz'e dökülen Düden Çayı'nın üzerinde bulunan şelalenin yüksekliği yaklaşık 40 metre. Düden Çayı'nın etrafında doğayla iç içe vakit geçirmenizi sağlayan eğlence merkezleri ve restoranlar bulunuyor. Ayrıca ziyaret etmek isteyenler için şelalenin içerisinde bir de mağara mevcut.

Türkiye'de mutlaka görmeniz gereken 10 büyüleyici şelale

4. KAPUZBAŞI ŞELALELERİ / KAYSERİ

Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan ve İç Anadolu'nun gözbebeği Kayseri'de bulunan Kapuzbaşı Şelaleri'nin irtifa akışı dünyadaki ve 'deki birçok şelaleden daha fazla. Kapuzbaşı Şelaleleri, Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise ikinci en yüksek şelalesi olma özelliği taşıyor. Kapuzbaşı Şelaleleri, Aladağ Milli Parkı sınırları içerisinde yer alıyor. , Aladağlar trekking parkurunun en güzel durak noktalarından biri.

Türkiye'de mutlaka görmeniz gereken 10 büyüleyici şelale

5. YERKÖPRÜ ŞELALESİ (GÖKSU ŞELALESİ) / KONYA

İç Anadolu'nun güzellikleri Kayseri ile sınırlı değil. Konya'da da mutlaka görmeniz gereken harika bir yer alıyor. Konya merkezine 110 km uzaklıkta, Göksu Nehri üzerinde yer alan Yerköprü Şelalesi'nde su 15-20 metre yükseklikten dökülüyor. Şelale, iki akarsuyun birleşiminden oluşuyor. Göksu Nehri, Yerköprü'de mağaranın içine girip kaybolurken bölgedeki bir diğer akarsu olan Karasu Çayı, Göksu Nehri'nin 15-20 metre üzerinden akarak Yerköprü Şelalesi'ni oluşturuyor.

Türkiye'de mutlaka görmeniz gereken 10 büyüleyici şelale

6. BULUT ŞELALESİ (TAR DERESİ ŞELALESİ) / RİZE

Karadeniz'in yeşil cenneti Rize'de bulunan Bulut Şelalesi, 'nin en yüksek şelalesi unvanına sahip. Tar Deresi'ne dökülen Bulut Şelalesi'nde su, yaklaşık 250 metre yükseklikten ve 4 kademede zeminle buluşuyor. Yüksekliğinden dolayı şelalenin tamamını görmek neredeyse imkansız çünkü şelalenin en tepe noktası adeta bulutlarla yarışıyor. Bulut Şelalesi'ne Çamlıhemşin İlçesi'ne 11 km, Ayder Yaylası'na ise 7 km mesafede bulunan Toliçko Mahallesi'nden 2 kilometrelik bir patikayla ulaşılıyor. Yeşillerin arasında uzayıp giden uçsuz bucaksız görüntüsüyle Bulut Şelalesi, büyüleyici bir atmosfere sahip.

Türkiye'de mutlaka görmeniz gereken 10 büyüleyici şelale

7. ERFELEK TATLICA ŞELALELERİ / SİNOP

İrili ufaklı tam 28 şelaleden oluşan Erfelek Tatlıca şelaleleri, iki ormanın birleştiği derin bir vadi içerisinden akıyor. Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan bulunduğu alan 2011 yılında tabiat parkı olarak ilan edildi. Tabiat parkının içerisinde ziyaretçiler için iki farklı yürüyüş parkuru bulunuyor. Erfelek Tatlıca Şelaleleri Sinop'a 45 km, Erfelek'e 10 km uzaklıkta yer alıyor.

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