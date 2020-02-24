Türkiye'de mutlaka görmeniz gereken 10 büyüleyici şelale

6. BULUT ŞELALESİ (TAR DERESİ ŞELALESİ) / RİZE
Karadeniz'in yeşil cenneti Rize'de bulunan Bulut Şelalesi, Türkiye'nin en yüksek şelalesi unvanına sahip. Tar Deresi'ne dökülen Bulut Şelalesi'nde su, yaklaşık 250 metre yükseklikten ve 4 kademede zeminle buluşuyor. Yüksekliğinden dolayı şelalenin tamamını görmek neredeyse imkansız çünkü şelalenin en tepe noktası adeta bulutlarla yarışıyor. Bulut Şelalesi'ne Çamlıhemşin İlçesi'ne 11 km, Ayder Yaylası'na ise 7 km mesafede bulunan Toliçko Mahallesi'nden 2 kilometrelik bir patikayla ulaşılıyor. Yeşillerin arasında uzayıp giden uçsuz bucaksız görüntüsüyle Bulut Şelalesi, büyüleyici bir atmosfere sahip.