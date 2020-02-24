Türkiye'de mutlaka görmeniz gereken 10 büyüleyici şelale

4. KAPUZBAŞI ŞELALELERİ / KAYSERİ

Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan ve İç Anadolu'nun gözbebeği Kayseri'de bulunan Kapuzbaşı Şelaleri'nin irtifa akışı dünyadaki ve Türkiye'deki birçok şelaleden daha fazla. Kapuzbaşı Şelaleleri, Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise ikinci en yüksek şelalesi olma özelliği taşıyor. Kapuzbaşı Şelaleleri, Aladağ Milli Parkı sınırları içerisinde yer alıyor. Şelale, Aladağlar trekking parkurunun en güzel durak noktalarından biri.