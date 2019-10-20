Türkiye’nin görülmeye değer 10 müzesi

ADANA SİNEMA MÜZESİ

Adana, sadece ciğeriyle değil çıkardığı sanatçılarla, yönetmenlerle, oyuncularla da ünlü... İşte 2011 yılında eski bir Adana evinde kurulan Adana Sinema Müzesi ise Yeşilçam'a kattığı, bu şehirden çıkan ünlüler ile ilgili eserleri tanıtmakta. 18. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamı dahilinde açılan müzede Yılmaz Güney Odası, Altın Koza Odası, Adanalı sinemacılar odası bulunuyor. Yeşilçam oyuncuların heykelleri, fotoğraflar, film afişleri ve film ödülleri ile aslında Türk sinema tarihi hakkında da bir arşiv niteliği de taşıyor. Müzede Yılmaz Güney, ressam Abidin Dino ve yazar Orhan Kemal'in heykelleri de var. Yazar Yaşar Kemal, oyuncu Şener Şen ve babası oyuncu Ali Şen, Muzaffer İzgü, Ali Özgentürk, Orhan Duru, Aytaç Arman, Bilal İnci, Meral Zeren, Menderes Samancılar, Nurhan Tekerek ve Mahmut Hekimoğlu'nun fotoğrafları ve eserleri de ziyaretçilerini Yeşilçam tarihinde yolculuğa çıkarıyor. Müslüm filminden de hatırlarsanız, 60- 70'li yıllarda Adana'da 200'den fazla açık hava sineması bulunuyormuş. Bu da tabii ki Adana'dan bugüne kadar pek çok sanatçının çıkmasına etken olmuş.