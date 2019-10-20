Türkiye'nin en iyi haber sitesi

’nin görülmeye değer 10 müzesi

'nin dört köşesi ayrı güzellikte. Gittiğim her yöreye bir başka hayran oluyorum. Her yanı doğal ve kültürel zenginliklerle ve tarihle donanmış. Bizlere bu güzellikleri anlatan en güzel yapılar ise müzeler. İşte Türkiye'de görülmesi gereken müzelerden bazıları...

FATOŞ PUR Turizm galerileri
Giriş Tarihi: 20.10.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 11:00
Türkiye’nin görülmeye değer 10 müzesi

'nin dört köşesi ayrı güzellikte. Gittiğim her yöreye bir başka hayran oluyorum. Her yanı doğal ve kültürel zenginliklerle ve tarihle donanmış. Bizlere bu güzellikleri anlatan en güzel yapılar ise müzeler. İşte Türkiye'de görülmesi gereken müzelerden bazıları...

Türkiye’nin görülmeye değer 10 müzesi

ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ

Her taşından tarih fışkıran bu toprakların arkeolojik eserleri kronolojik olarak Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmekte. Başlangıçta sadece Hitit dönemine ait eserleri sergilenirken, bugün kendine özgü koleksiyonları ile ilk çağlardan bu yana tüm Anadolu arkeolojisini sergileyen bu dünyanın sayılı müzeleri arasında yer almakta. 1997 yılında 68 müze arasından, Avrupa Müze Forumu tarafından verilen Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'nü alarak, 'de bu ödülü alan ilk müze olmuş. Mahmutpaşa Bedesteni ve Kurşunlu Han olarak iki binadan oluşan müzenin bir diğer önemi de, M.Ö. 6200 yıllarına tarihlenen Çatalhöyük kent planını içeren dünyanın bilinen en eski haritasını sergilemesi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin görülmeye değer 10 müzesi

ŞANLIURFA MÜZESİ VE GÖBEKLİTEPE

'Peygamberler Şehri' Şanlıurfa'dan 16 kilometre uzaklıktaki 'nin bulunmasıyla dünyada bilinen pek çok doğru şaştı. UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınan alan, şimdiye kadar keşfedilmiş en eski insan yapımı ibadet yeri. Tarihi M.Ö. 10 bine kadar dayanmakta. İnsanoğlunun, 60 tonluk taş sütunları o yıllarda nasıl kesip işlediği ve nasıl taşıyıp dairesel bir şekilde yerleştirdiği nasıl büyük bir inanışa sahip olduklarının bir göstergesi olsa gerek. Göbeklitepe, 20 yıl boyunca burada kazı yapan tarihçi K.Schmidt'e göre tepe üzerindeki katedral ve bir hac varış yeri. Şanlıurfa Müzesi de eski arkeoloji müzesinin 12 katı büyüklüğünde ve bölgenin tarihi geçmişine ışık tutuyor.

Türkiye’nin görülmeye değer 10 müzesi

AYASOFYA MÜZESİ

Baş döndürücü güzelliği, zengin tarihi ve dini önemiyle Ayasofya Müzesi mimarlık tarihinin belki de en güzel örneği. Aynı yerde üç kere inşa edilen, Doğu Roma Kilisesi iken, İstanbul'un fethi ile camiye ve 1935 yılında da müzeye dönüşen eşsiz bir eser. Bir kısmı antik şehirlerden getirilmiş 104 sütun ile sonsuz gibi görünen kubbe, Hıristiyan figürlerle süslenirken duvarlarda da tuğralarla ayetler yer alıyor.

Türkiye’nin görülmeye değer 10 müzesi

İmparator Kapısı, Güzel Kapı, Mermer Kapı, imparatorların taç giydikleri Omphalion bölümü, kucağında çocuk İsa ile tasvir edilen Meryem, Cebrail ve Mikail ile Deisis Sahnesi mozaikleri, Sultan Abdülmecid'in Mozaik Tuğrası ve minber, mihrap, hünkar mahfili ve vaaz kürsüleri de farklı kültürlerin ve inançların bir arada nasıl muazzam bir eser ortaya çıkarabileceğini ispatlarcasına uyum içinde gözlerinizin önüne seriliyor.

Türkiye’nin görülmeye değer 10 müzesi

ADANA SİNEMA MÜZESİ

Adana, sadece ciğeriyle değil çıkardığı sanatçılarla, yönetmenlerle, oyuncularla da ünlü... İşte 2011 yılında eski bir Adana evinde kurulan Adana Sinema Müzesi ise Yeşilçam'a kattığı, bu şehirden çıkan ünlüler ile ilgili eserleri tanıtmakta. 18. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamı dahilinde açılan müzede Yılmaz Güney Odası, Altın Koza Odası, Adanalı sinemacılar odası bulunuyor. Yeşilçam oyuncuların heykelleri, fotoğraflar, film afişleri ve film ödülleri ile aslında Türk sinema tarihi hakkında da bir arşiv niteliği de taşıyor. Müzede Yılmaz Güney, ressam Abidin Dino ve yazar Orhan Kemal'in heykelleri de var. Yazar Yaşar Kemal, oyuncu Şener Şen ve babası oyuncu Ali Şen, Muzaffer İzgü, Ali Özgentürk, Orhan Duru, Aytaç Arman, Bilal İnci, Meral Zeren, Menderes Samancılar, Nurhan Tekerek ve Mahmut Hekimoğlu'nun fotoğrafları ve eserleri de ziyaretçilerini Yeşilçam tarihinde yolculuğa çıkarıyor. Müslüm filminden de hatırlarsanız, 60- 70'li yıllarda Adana'da 200'den fazla açık hava sineması bulunuyormuş. Bu da tabii ki Adana'dan bugüne kadar pek çok sanatçının çıkmasına etken olmuş.

Türkiye’nin görülmeye değer 10 müzesi

BAKSI MÜZESİ

Avrupa Konseyi'nin 2014 yılı Ödülü'ne layık görülen Doğu Karadeniz'de, Bayburt'taki müze bize alışılmışın dışında bir şeyler sunuyor. Eski adıyla Baksı, bugünkü adıyla Bayraktar köyünde yer alan müze, çağdaş sanat ve geleneksel el sanatlarına aynı çatı altında harmanlıyor. Aslında bir hayalin sonucunda, tamamen halkın katkılarıyla hayata geçen müzenin amacı saygıyı hak ediyor.

BİZE ULAŞIN