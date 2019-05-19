‘Ünlü’ adalardan sıkılanlara az şöhretli alternatifler!

ISCHIA, İTALYA
Tiren Denizi'ndeki bu volkanik ada Napoli'den sadece bir saatlik feribot mesafesinde olsa da çok daha fazlasıymış gibi hissettiriyor.
Ortaçağ'dan kalma Castello Aragonese d'Ischia'dan Sant'Angelo gibi balıkçı köylerine kadar, Ischia, Napoli Körfezi'ndeki kız kardeşi Capri'den çok farklı ve adeta zamanın donduğu bir yer.
Lacco Ameno sahil köyünde su üzerinde tünemiş gibi duran L'Albergo della Regina Isabella adlı otel, 1950'lerde İtalyan prodüktör ve yayıncı Angelo Rizzoli tarafından kurulmuş ve Elizabeth Taylor, Richard Burton gibi Hollywood yıldızları bu otelde kalmış. Otel, odaları ve Michelin yıldızlı restoranıyla büyük ilgi görüyor. Ada, aynı zamanda birçok termal SPA'ya da ev sahipliği yapıyor.