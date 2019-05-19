‘Ünlü’ adalardan sıkılanlara az şöhretli alternatifler!

Bu yaz Avrupa'da bir adada tatil yapmak istiyorsunuz ama 'ünlü' adalardan sıkıldınız mı veya "Ben herkesin gittiği adalara değil farklı bir adaya gitmek istiyorum" mu diyorsunuz?



O zaman size; Mikonos, Ibiza, Mayorka, Sicilya, Capri kadar 'ünlü' olmasa da onlardan hiç de aşağı kalmayan çok güzel adalar önereceğim. Almanya'dan İspanya'ya, İngiltere'den Fransa'ya kadar farklı ülkelerde o kadar güzel adalar var ki, belki de 'ünlü' adalardakinden daha keyifli bir tatil geçirebilirsiniz.



Bu fikir size cazip geldiyse işte Avrupa'nın az şöhretli ama en güzel tatil adaları...