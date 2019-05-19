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‘Ünlü’ adalardan sıkılanlara az şöhretli alternatifler!

Avrupa'da ada tatili deyince aklınıza ilk , , gibi ünlü gelebilir ama artık yeni adalar keşfetmenin zamanı gelmedi mi? Size önereceğim adalar, belki şöhret olamamış ama en az onlar kadar güzel...

BÜLENT CANKURT
BÜLENT CANKURT Turizm galerileri
Giriş Tarihi: 19.05.2019 13:39 Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 13:47
‘Ünlü’ adalardan sıkılanlara az şöhretli alternatifler!

Bu yaz Avrupa'da bir adada tatil yapmak istiyorsunuz ama 'ünlü' adalardan sıkıldınız mı veya "Ben herkesin gittiği adalara değil farklı bir adaya gitmek istiyorum" mu diyorsunuz?

O zaman size; , , Mayorka, , Capri kadar 'ünlü' olmasa da onlardan hiç de aşağı kalmayan çok güzel önereceğim. Almanya'dan İspanya'ya, İngiltere'den Fransa'ya kadar farklı ülkelerde o kadar güzel adalar var ki, belki de 'ünlü' adalardakinden daha keyifli bir tatil geçirebilirsiniz.

Bu fikir size cazip geldiyse işte Avrupa'nın az şöhretli ama en güzel tatil adaları...

‘Ünlü’ adalardan sıkılanlara az şöhretli alternatifler!

SYLT, ALMANYA
Almanya'nın jet-set'i için birinci tatil rotası olan Sylt, Kuzey Frizya'daki en büyük ada. Kartpostallara layık pastoral manzaraya, 25 kilometrelik kumsallara ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Wadden Denizi'nin çarpıcı gelgit dairelerine sahip. Ada, ilk olarak 19. yüzyılın ortalarında ekonomik durumu yüksek olan gezginler için wellness destinasyonu olarak göze çarptı ve 1920'lerde Marlene Dietrich gibi ünlü isimlerin görkemli eğlence alanı haline geldi. Bugün giden tatilciler, hâlâ wellness konseptinin adanın önem verdiği konulardan olduğunu görüyor.

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‘Ünlü’ adalardan sıkılanlara az şöhretli alternatifler!

Hotel Stadt Hamburg gibi otellerde en üst düzey SPA deneyimi yaşayabilirsiniz. Su sporlarına meraklıysanız, Mercedes-Benz Windsurf Dünya Kupası'nın yapıldığı Westerland sizi bekliyor. Sakinlik arıyorsanız Buhne 16'ya gitmelisiniz. Burada kum tepelerinin arasında yuvalanmış hasır sandalyeleri kiralayarak, keyifli saatler geçirebilirsiniz.

‘Ünlü’ adalardan sıkılanlara az şöhretli alternatifler!

FORMENTERA, İSPANYA
İspanya'nın Balear Adaları'nın en küçüğü olsa da, Formentera, parlak mavi suları ve çam ağaçlarıyla kaplı uzun, kalabalık olmayan kumsalları ile her göreni etkisi altına alıyor. Eğlence odaklı komşusu İbiza'ya nazaran burası daha sakin bir tatil vadediyor. Adanın güzel plajlarında yüzmenin keyfini çıkartıp, kıyı boyunca yer alan restoranlarda lezzetli balıkların tadına bakabilirsiniz. Konaklamak için bazı odalarının özel havuza sahip olduğu butik Gecko Hotel&Beach Club'a şimdiden rezervasyonunuzu yaptırmanızı öneririm. Burası ev yapımı makarnalarıyla ünlü ve beach'inde içeceğinizi yudumlayabileceğiniz harika bir yer. Plajın ötesinde, özellikle gün batımında muhteşem manzaralar için Es Cap de Barbaria Feneri'ne bir gezi yapmayı da ihmal etmeyin.

‘Ünlü’ adalardan sıkılanlara az şöhretli alternatifler!

BELLE-ILE-EN-MER, FRANSA
Fransa'nın Morbihan sahiline feribotla yaklaşık 15 km uzakta, 60 muhteşem plajı, çarpıcı yürüyüş parkurları ve vahşi doğal manzaraları ile 'denizdeki en güzel ada' anlamına gelen ismini layığıyla taşıyan Belle-Ile-en-Mer adası yer alıyor. Vahşi doğa manzaralarından biri olan Les Aiguilles de Port Coton Claude, ünlü ressam Monet'ye ilham bile olmuş. Adada bulunan nostaljik otellerin arasında yer alan Castel Clara'nın üyesi olan Relais&Chateaux, deniz tuzu konseptli Thalassotherapy SPA uygulamaları için harika bir destinasyon.

‘Ünlü’ adalardan sıkılanlara az şöhretli alternatifler!

Ayrıca eskiden bir kale olan ve şimdi otel ve müzeye dönüştürülen Citadelle Vauban da bu adada yer alıyor. Temmuz ve ağustos aylarında giderseniz, Verdi, Mozart ve Rossini gibi bestecilerin onuruna düzenlenen ve dünyanın en iyi sanatçılarının sahneye çıktığı Festival Lyrique en Mer'deki konserleri izleme ayrıcalığını da yaşayabilirsiniz.

‘Ünlü’ adalardan sıkılanlara az şöhretli alternatifler!

ISCHIA, İTALYA
Tiren Denizi'ndeki bu volkanik ada Napoli'den sadece bir saatlik feribot mesafesinde olsa da çok daha fazlasıymış gibi hissettiriyor.
Ortaçağ'dan kalma Castello Aragonese d'Ischia'dan Sant'Angelo gibi balıkçı köylerine kadar, Ischia, Napoli Körfezi'ndeki kız kardeşi Capri'den çok farklı ve adeta zamanın donduğu bir yer.
Lacco Ameno sahil köyünde su üzerinde tünemiş gibi duran L'Albergo della Regina Isabella adlı otel, 1950'lerde İtalyan prodüktör ve yayıncı Angelo Rizzoli tarafından kurulmuş ve Elizabeth Taylor, Richard Burton gibi Hollywood yıldızları bu otelde kalmış. Otel, odaları ve Michelin yıldızlı restoranıyla büyük ilgi görüyor. Ada, aynı zamanda birçok termal SPA'ya da ev sahipliği yapıyor.

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