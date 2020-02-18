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'da gezebileceğiniz ülkeler

Türk turistlerin en çok keşfetmek istedikleri yer şüphesiz ki Avrupa. Birçok yurt dışında Avrupa ülkelerini gezmeyi tercih ediyor. Kültürü ise tercih edilmesinde ki en önemli unsurlardan biri. Fakat hem diplomatik nedenler hemde vize işlemleri Avrupa'ya olan gezileri kısıtlıyor. Bu durum ise gezginleri farklı arayışlara sürüklüyor. Bu yazımızda ise bu arayışı kolaylaştırmak adına ülkelerini derledik.

Giriş Tarihi: 18.02.2020 12:37 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 12:48
Vizesiz Avrupa'da gezebileceğiniz ülkeler
  • ANDORRA - 90 GÜN
Vizesiz Avrupa'da gezebileceğiniz ülkeler
  • ARNAVUTLUK - 90 GÜN
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Vizesiz Avrupa'da gezebileceğiniz ülkeler
  • AZERBAYCAN - 30 GÜN
Vizesiz Avrupa'da gezebileceğiniz ülkeler
  • BELARUS - 30 GÜN
Vizesiz Avrupa'da gezebileceğiniz ülkeler
  • BOSNA-HERSEK - 120 GÜN
Vizesiz Avrupa'da gezebileceğiniz ülkeler
  • GÜRCİSTAN - 365 GÜN
Vizesiz Avrupa'da gezebileceğiniz ülkeler
  • KARADAĞ - 90 GÜN
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