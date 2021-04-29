20 yaş altı - 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izin saatleri: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, şehir dışına çıkabilir mi?

Geçtiğimiz gün düzenlenen kabine toplantısı sonrası alınan yeni kararlar kamuoyu ile paylaşılırken 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izin saatleri gibi tüm detaylar özellikle bu yaş grubundaki vatandaşlar ve yakınları tarafınca gündeme taşındı. Bilindiği üzere koronavirüs salgınında riskli grup olarak görüler bu kişiler belirlenen izin saatleri dışında kısıtlamaya tabii tutuluyordu. Bu noktada "65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri nasıl, şehir dışına çıkabilir mi?" gibi sorular araştırma konusu haline geldi. İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri ile şehirler arası seyahat yasağına ilişkin tüm detaylar…