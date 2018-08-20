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mesajları burada! En güzel ve anlamlı resimli Kurban Bayram mesajları için tıklayın

Milyonlarca Müslümanın heyecan içinde beklediği geldi çattı. Bayramda birlik ve beraberlik milletimizin tarafından vazgeçilmez bir unsurdur. Bayram birlik ve beraberlik günüdür. Bu özel ve önemli güne daha fazla anlam yüklemek isteyen bireyler aratmasını yapmaya başladılar. Bununla ilgili yine en güzel ve anlamlı resimli kurban bayramı mesajlarını sizler için derledik. Uzakta bulunan ziyaret edemeyeceğiniz akraba, eş, dost, arkadaşlarınızı resimli kurban bayramı mesajları ile mutlu edebilirsiniz. İşte en anlamlı ve resimli kurban bayramı mesajları burada...

Giriş Tarihi: 20.08.2018 21:57 Güncelleme Tarihi: 20.08.2018 22:02
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mesajları burada! En güzel ve anlamlı resimli Kurban Bayram mesajları için tıklayın
2018 Kurban Bayramı mesajları burada! En güzel ve anlamlı resimli Kurban Bayram mesajları için tıklayın

milyonlarca birey tarafından heyecan içinde bekleniyor. Bu özel gün için milyonlarca vatandaş araştırmalarını sürdürüyor. Müslüman âlemi için büyük öneme sahip olan bu mübarek gün vesilesi ile en güzel görselleri sizler için derledik. İslam alemi için bu güzel ve önemli günü dahada anlamlandırmanız için sizlere en güzel ve anlamlı resimli bayram mesajlarını hazırladık. İşte en güzel ve anlamlı resimli bayram mesajları...

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mesajları burada! En güzel ve anlamlı resimli Kurban Bayram mesajları için tıklayın
2018 Kurban Bayramı mesajları burada! En güzel ve anlamlı resimli Kurban Bayram mesajları için tıklayın

Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle... nız mübarek olsun.

Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam âlemine, tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum.

Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler; selam, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Bayramın sizin, milletimiz ve ülkemiz için huzur, barış ve mutluluğa vesile olmasını temenni ederim.

Mübarek Kurban Bayramı'nı can-ı gönülden kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Kurban Bayramı'nın ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dilerim. Bayramınız mübarek olsun.

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mesajları burada! En güzel ve anlamlı resimli Kurban Bayram mesajları için tıklayın
2018 Kurban Bayramı mesajları burada! En güzel ve anlamlı resimli Kurban Bayram mesajları için tıklayın

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan nız kutlu olsun.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz.

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

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mesajları burada! En güzel ve anlamlı resimli Kurban Bayram mesajları için tıklayın
2018 Kurban Bayramı mesajları burada! En güzel ve anlamlı resimli Kurban Bayram mesajları için tıklayın

Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle nız mübarek olsun.

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.

Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun..

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mesajları burada! En güzel ve anlamlı resimli Kurban Bayram mesajları için tıklayın
2018 Kurban Bayramı mesajları burada! En güzel ve anlamlı resimli Kurban Bayram mesajları için tıklayın

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.

Bu değerli .nda, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

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mesajları burada! En güzel ve anlamlı resimli Kurban Bayram mesajları için tıklayın
2018 Kurban Bayramı mesajları burada! En güzel ve anlamlı resimli Kurban Bayram mesajları için tıklayın

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan nız kutlu olsun.

Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun! Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. bayram mesajları

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mesajları burada! En güzel ve anlamlı resimli Kurban Bayram mesajları için tıklayın
2018 Kurban Bayramı mesajları burada! En güzel ve anlamlı resimli Kurban Bayram mesajları için tıklayın

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan nız mübarek olsun.

Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun! Ramazan bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.

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