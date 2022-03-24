Giriş Tarihi: 24.03.2022 10:00
Güncelleme Tarihi: 24.03.2022
10:00
2022 son seçim anketini açıkladı! İşte en güvenilen liderler sıralaması ve partilerin oy oranları
Son dakika seçim anketi sonuçları... SABAH yazarı Mahmut Övür son seçimlerde başarılı araştırmalarıyla öne çıkan OPTİMAR'ın seçim ve siyasi gündem anket sonuçlarını açıkladı. Okurlarıyla son araştırmanın soru ve cevap oranlarını paylaşan Övür iktidara yürüdüğünü iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kişisel güven anketinde bile Başkan Erdoğan'ın 20 puan gerisinde olduğunu aktardı. İşte 2022 son seçim anketi sonuçları