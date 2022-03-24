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Haberler Galeri 2022 son seçim anketini açıkladı! İşte en güvenilen liderler sıralaması ve partilerin oy oranları
Giriş Tarihi: 24.03.2022 10:00 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 10:00

2022 son seçim anketini açıkladı! İşte en güvenilen liderler sıralaması ve partilerin oy oranları

Son dakika seçim anketi sonuçları... SABAH yazarı Mahmut Övür son seçimlerde başarılı araştırmalarıyla öne çıkan OPTİMAR'ın seçim ve siyasi gündem anket sonuçlarını açıkladı. Okurlarıyla son araştırmanın soru ve cevap oranlarını paylaşan Övür iktidara yürüdüğünü iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kişisel güven anketinde bile Başkan Erdoğan'ın 20 puan gerisinde olduğunu aktardı. İşte 2022 son seçim anketi sonuçları

MAHMUT ÖVÜR
2022 son seçim anketini açıkladı! İşte en güvenilen liderler sıralaması ve partilerin oy oranları

Son dakika haberler: 2022 yılı içerisinde yapılan son seçim anketinin sonuçları ilk kez SABAH'ta yer aldı. Muhalefetin sosyal medya üzerinden yaptığı algının aksine yapılan anketlerde Türkiye'de güvenin hala ve açık ara AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana olduğu öne çıkarken sorunları çözeceğine olan inanç konusunda siyasette ilk sıra yine değişmedi

İşte Mahmut Övür'ün bugünkü köşe yazısında paylaştığı son seçim anketi ve sonuçları...

2022 son seçim anketini açıkladı! İşte en güvenilen liderler sıralaması ve partilerin oy oranları

Dünya, pandemi, ekonomik kriz ve nereye evrileceği bilinmeyen Ukrayna-Rusya Savaşı'yla derin bir sarsıntı içinde.

Türkiye bu sarsıntılardan pandemi ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nı bir biçimde başarıyla yönetti ve yönetiyor, ama ekonomide hâlâ sıkıntı var. Bunun da birinci sırada seçmen davranışını etkileyeceği öngörülüyor.

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2022 son seçim anketini açıkladı! İşte en güvenilen liderler sıralaması ve partilerin oy oranları

BARAJIN YÜZDE 7'YE DÜŞMESİ...

Bu arada iç siyasette de hareketli günler yaşanıyor. AK Parti ve MHP'nin birlikte hazırladıkları yeni seçim kanunu tasarı, Meclis gündeminde. Tasarı Meclis'te bir değişikliğe uğrar mı belli değil, ama barajın yüzde 7'ye düşürülmesi, ittifak içi oyların farklı değerlendirilmesi küçük partileri ve ittifakları zorlayacak gibi.

2022 son seçim anketini açıkladı! İşte en güvenilen liderler sıralaması ve partilerin oy oranları

Peki, seçmen dünyadaki ve Türkiye'deki bu gelişmelere nasıl bakıyor?

2022 son seçim anketini açıkladı! İşte en güvenilen liderler sıralaması ve partilerin oy oranları

Elimde Hilmi Daşdemir'in yönetimi kurulu başkanı olduğu Optimar Araştırma'nın 10-16 Mart tarihleri arasında 26 ilde ve 2002 örnekle yaptığı anket sonuçları var.

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