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28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti

Bugün Türkiye'nin siyasi tarihinde kara bir leke olarak kalan "post modern darbe"nin yıl dönümü. Peki nedir 28 Şubat süreci? Neden başladı? Nasıl bitirildi? 28 Şubat sürecinde FETÖ lideri Gülen neler söylemişti? İşte bu soruların cevabı!

Giriş Tarihi: 28.02.2019 09:21 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 09:52
28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti

Her sene Şubat ayını, Türkiye'nin siyasi tarihinde kara bir leke olarak kalan "post modern darbe"nin yıldönümüyle bitiriyoruz.

28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti

Peki nedir 28 Şubat süreci? Neden başladı? Nasıl bitirildi?

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28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti

28 ŞUBAT SÜRECİ

28 Şubat süreci, 'ın başbakan, 'in dışişleri bakanı olduğu 28 Şubat 1997'de olağanüstü toplanan toplantısı sonucu açıklanan kararlarla başlayan ve irticaya karşı başlatıldığı iddia edilen, ordu ve bürokrasi merkezli süreçti.

28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti

Türkiye siyasi tarihine geçen kararlar ve bu kararların uygulanması sırasında Türkiye'de siyasi, idari, hukuki ve toplumsal alanlarda yaşanan değişimlere neden olan bir süreçte yaşananlar, post-modern darbe olarak da adlandırılmıştır.

28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti

NASIL VE KİME KARŞI?

Bu dönem, başta muhafazakar kesime karşı başörtüsü yasağı gibi ayrımcı uygulamalara ve insan hakları ihlallerine sahne olmuş, başörtülü öğrenciler okullardan atılmış, ikna odaları kurulup başlarını açmaları için zorlanmış ve çok sayıda kamu personeli işinden atılmıştır.

28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti

"İrticayla mücadele eylem planı" ile anılan bu süreçte verilen kararların ve yaptırımların uygulanıp uygulanmadığı denetlemek için Çevik Bir öncülüğünde Batı Çalışma Grubu kurulmuştu.

28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti

28 ŞUBAT'TA ALINAN KARARLAR

28 Şubat'ta yapılan MGK toplantısı 9 saat sürdü. MGK laikliğin Türkiye'de demokrasi ve hukukun teminatı olduğunu vurguladı. 28 Şubat 1997'deki MGK kararları hükümete bildirildi. Kararda, "laiklik için yasalar uygulanmalı, tarikatlara bağlı okullar denetlenmeli ve MEB'e devredilmeli, 8 yıllık kesintisiz eğitime geçilmeli, Kuran kursları denetlenmeli, Tevhidi Tedrisat uygulanmalı, tarikatlar kapatılmalı, irtica nedeniyle ordudan atılanları savunan ve orduyu din düşmanıymış gibi gösteren medya kontrol altına alınmalı, kıyafet kanununa riayet edilmeli, kurban derileri derneklere verilmemeli, Atatürk aleyhindeki eylemler cezalandırılmalı" deniyordu.

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