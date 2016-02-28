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post-modern darbesine giden süreç

Giriş Tarihi: 28.02.2016 11:21 Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 17:15
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post-modern darbesine giden süreç
28 Şubat post-modern darbesine giden süreç

Her sene Şubat ayını, Türkiye'nin siyasi tarihinde kara bir leke olarak kalan "post modern darbe"nin yıldönümüyle bitiriyoruz. Peki nedir süreci? Neden başladı? Nasıl bitirildi?

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post-modern darbesine giden süreç
28 Şubat post-modern darbesine giden süreç

28 ŞUBAT SÜRECİ

süreci, 'ın başbakan, Tansu Çiller'in dışişleri bakanı olduğu 28 Şubat 1997'de olağanüstü toplanan toplantısı sonucu açıklanan kararlarla başlayan ve irticaya karşı başlatıldığı iddia edilen, ordu ve bürokrasi merkezli süreçti.

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post-modern darbesine giden süreç
28 Şubat post-modern darbesine giden süreç
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post-modern darbesine giden süreç
28 Şubat post-modern darbesine giden süreç

Türkiye siyasi tarihine geçen kararlar ve bu kararların uygulanması sırasında Türkiye'de siyasi, idari, hukuki ve toplumsal alanlarda yaşanan değişimlere neden olan bir süreçte yaşananlar, post-modern darbe olarak da adlandırılmıştır.

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post-modern darbesine giden süreç
28 Şubat post-modern darbesine giden süreç

NASIL VE KİME KARŞI?

Bu dönem, başta muhafazakar kesime karşı başörtüsü yasağı gibi ayrımcı uygulamalara ve insan hakları ihlallerine sahne olmuş, başörtülü öğrenciler okullardan atılmış, ikna odaları kurulup başlarını açmaları için zorlanmış ve çok sayıda kamu personeli işinden atılmıştır.

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post-modern darbesine giden süreç
28 Şubat post-modern darbesine giden süreç

"İrticayla mücadele eylem planı" ile anılan bu süreçte verilen kararların ve yaptırımların uygulanıp uygulanmadığı denetlemek için Çevik Bir öncülüğünde Batı Çalışma Grubu kurulmuştu.

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post-modern darbesine giden süreç
28 Şubat post-modern darbesine giden süreç

28 ŞUBAT'TA ALINAN KARARLAR

'ta yapılan MGK toplantısı 9 saat sürdü. MGK laikliğin Türkiye'de demokrasi ve hukukun teminatı olduğunu vurguladı. 28 Şubat 1997'deki MGK kararları hükümete bildirildi. Kararda, "laiklik için yasalar uygulanmalı, tarikatlara bağlı okullar denetlenmeli ve MEB'e devredilmeli, 8 yıllık kesintisiz eğitime geçilmeli, Kuran kursları denetlenmeli, Tevhidi Tedrisat uygulanmalı, tarikatlar kapatılmalı, irtica nedeniyle ordudan atılanları savunan ve orduyu din düşmanıymış gibi gösteren medya kontrol altına alınmalı, kıyafet kanununa riayet edilmeli, kurban derileri derneklere verilmemeli, Atatürk aleyhindeki eylemler cezalandırılmalı" deniyordu.

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