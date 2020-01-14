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  • Son dakika haberi! Beş Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti

Son dakika haberi! Beş Belediye Başkanı 'ye geçti

Son dakika haberi geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te Grubu'na hitap ettiği konuşmasının ardından farklı partilerde bulunan ve AK Parti'ye geçiş yapan belediye başkanlarına rozet taktı. AK Parti adına günün sürprizi ise Erdoğan'ın konuşmasının ardından geldi. Erdoğan konuşmasının sonunda "AK Parti'ye katılmak isteyen belediye başkanlarımız var" dedi. Toplantıda AK Parti'ye katılım töreni gerçekleşti ve 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçiş yaptı. Erdoğan bu isimlere rozetlerini bizzat taktı.

Giriş Tarihi: 14.01.2020 14:40 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 14:48
Son dakika haberi! Beş Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti

Grup toplantısı sırasında diğer partilerde ya da bağımsız görev yapan bazı belediye başkanları AK Parti'ye geçti. Bu isimlerin AK Parti rozetlerini Başkan Erdoğan taktı.

Son dakika haberi! Beş Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti

İşte AK Parti'ye katılan belediye başkanları:

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Son dakika haberi! Beş Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti

(Bağımsız) Erzurum'un Olur ilçesi Sıddık Demircan

Son dakika haberi! Beş Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti

Saadet Partisi'nden Osmaniye'nin Hasanbey İlçesi Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu

Son dakika haberi! Beş Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti

CHP'den Osmaniye'nin Düziçi İlçesi Belediye Başkanı Doğan Öztürk

Son dakika haberi! Beş Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti

İYİ Parti'den Kayseri'nin İncesu Belediye Başkanı Mustafa Hilmi

Son dakika haberi! Beş Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti

(Bağımsız) Elazığ Keban İlçesi Belediye Başkanı Fethiye Atlı

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