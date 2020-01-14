Son dakika haberi! Beş Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti

Son dakika haberi geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te AK Parti Grubu'na hitap ettiği konuşmasının ardından farklı partilerde bulunan ve AK Parti'ye geçiş yapan belediye başkanlarına rozet taktı. AK Parti adına günün sürprizi ise Erdoğan'ın konuşmasının ardından geldi. Erdoğan konuşmasının sonunda "AK Parti'ye katılmak isteyen belediye başkanlarımız var" dedi. Toplantıda AK Parti'ye katılım töreni gerçekleşti ve 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçiş yaptı. Erdoğan bu isimlere rozetlerini bizzat taktı.