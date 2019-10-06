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  • ABD Büyükelçiliği FETÖ'yle sıkı fıkı! İşte takip ettikleri FETÖ'cüler....

ABD Büyükelçiliği 'yle sıkı fıkı! İşte takip ettikleri FETÖ'cüler....

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabından firari tetikçisi Ergün Babahan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan paylaşımını beğendi. Gelen tepkilerin ardından beğeniyi geri alan ve özür metni yayınlayan ABD Büyükelçiliği'nin sosyal medyadan takip ettiği FETÖ'cü hainler dikkat çekiyor..

Giriş Tarihi: 06.10.2019 01:33 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019 02:01
ABD Büyükelçiliği FETÖ'yle sıkı fıkı! İşte takip ettikleri FETÖ'cüler....

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabından firari tetikçisi Ergün Babahan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan paylaşımını beğendi.

ABD Büyükelçiliği FETÖ'yle sıkı fıkı! İşte takip ettikleri FETÖ'cüler....

Gelen tepkilerin ardından beğeniyi geri alan ve özür metni yayınlayan ABD Büyükelçiliği'nin sosyal medyadan takip ettiği 'cüler dikkat çekti. İşte o isimler...

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ABD Büyükelçiliği FETÖ'yle sıkı fıkı! İşte takip ettikleri FETÖ'cüler....

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