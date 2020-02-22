Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı... Dikkat çeken o detay!

Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi 25 bin kitaptan oluşan koleksiyonu ile 5-10 yaş aralığındaki çocuklara hizmet veriyor.

Masal dinleme etkinlikleri ve geleneksel Türk sanatlarına yönelik çalışmaların da yapıldığı Nasreddin Hoca Kütüphanesi'nde, görsel ve işitsel materyalleri grup ya da bireysel olarak dinlemek ya da izlemek için özel olarak tasarlanmış ses ve görüntü salonu da bulunuyor.