Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı... Dikkat çeken o detay!

Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı... Dikkat çeken o detay!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kapılarını açan Millet Kütüphanesi, gece ve gündüz ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Milyonlarca eserle kitapseverlere tarihte yolculuk imkanı sunan Türkiye'nin en büyük kütüphanesi, her yaştan kitapseveri ağırlıyor.

Giriş Tarihi: 22.02.2020 12:01 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 12:11
Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı... Dikkat çeken o detay!

6 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ!

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın ev sahipliğinde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve çok sayıda davetlinin katılımıyla 20 Şubat'ta açılan Millet Kütüphanesi, ilk günden ziyaretçi akınına uğramaya başladı. Açılışının ardından ilk gün yaklaşık 6 bin kişinin ziyaret ettiği kütüphane kitapseverin beğenisini kazandı.

Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı... Dikkat çeken o detay!

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan, 7 gün 24 saat hizmet veren kütüphaneden faydalanmak isteyen yeni kimlik kartı sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, turnikelerdeki haznelere kimlik kartlarını okutarak kolaylıkla ve hızla giriş yapabiliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı... Dikkat çeken o detay!

Eski kimlik kartı sahipleri kütüphane giriş bankolarından "hızlı giriş kartı" alarak kütüphaneden yararlanabiliyor. Henüz 15 yaşını doldurmamış kullanıcılar ise kütüphane giriş bankolarından hızlı giriş kartı alarak turnikelerden geçiyor.

Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı... Dikkat çeken o detay!

Kütüphaneye üyelikler, e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Yabancı uyruklular da pasaportları karşılığında alacakları "geçici giriş kartlarıyla" kütüphane hizmetlerinden faydalanabiliyor.

Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı... Dikkat çeken o detay!

Araçlarıyla kütüphaneye giriş yapmak isteyen yeni ve eski kimlik sahibi kullanıcıların, kimlik ve araç ruhsatlarını ibraz etmeleri gerekiyor. Türk kullanıcılar, e-Devlet üzerinden oluşturdukları hızlı giriş kartlarında bulunan QR kodunu araçtan inmeden görevli personele göstererek kütüphaneye giriş sağlayabiliyor.

Kütüphanede kullanıcılar için çay, kahve, su ve kek ikramında bulunuluyor.

Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı... Dikkat çeken o detay!

ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Kütüphanede 5-10 yaş arası kullanıcılar için Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi, 10-15 yaş arası kullanıcılar için Gençlik Kütüphanesi ile Ses ve Görüntü Kütüphanesi, Nadir Eserler Kütüphanesi, Araştırma Kütüphanesi, Cihannüma Salonu, Süreli Yayınlar Salonu, Selçuklu Müze ve Sergi Salonu, Anadolu Salonu, Divan Salonu, Mücellithane, Kitap Şifahanesi ve davet kabul alanları, 500 kişilik konferans salonu, teknoloji sınıfları, mesleki eğitim sınıfları, özel grup çalışma ve film izleme alanları, yemek salonları, seminer salonları, mescit, personel çalışma alanları ve dinlenme alanları yer alıyor.

Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı... Dikkat çeken o detay!

Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi 25 bin kitaptan oluşan koleksiyonu ile 5-10 yaş aralığındaki çocuklara hizmet veriyor.

Masal dinleme etkinlikleri ve geleneksel Türk sanatlarına yönelik çalışmaların da yapıldığı Nasreddin Hoca Kütüphanesi'nde, görsel ve işitsel materyalleri grup ya da bireysel olarak dinlemek ya da izlemek için özel olarak tasarlanmış ses ve görüntü salonu da bulunuyor.

BİZE ULAŞIN