İstanbul Adliyesi tarafından yayımlanan duyuru metninde, Sözleşmeli Personel Alımı ilanı gereğince İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza verilen sınav izni ile İstanbul Adliyesi için 100 kişi, Gaziosmanpaşa Adliyesi için 7 kişi olmak üzere toplam 107 Sözleşmeli Zabıt Katibi alımı için sınav izni verildiği ayrıca yine aynı alım ilanı gereği e İstanbul Adliyesi için 152 kişi, Gaziosmanpaşa Adliyesi için 35 kişi olmak üzere toplam 187 Sözleşmeli İcra Katibi alımı için sınav izni verildiği ilan edildi. Duyuruda söz konusu alım ilanı için başvuru yapan adayların KPSS puan sıralamasına göre belirlendiği bildirilirken başarılı olan adayların yapmaları gereken işlemlere ilişkin dair açıklamalar yapıldı.