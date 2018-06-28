Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanı için İstanbul Adliyesi'ne başvuru yapan adaylara yönelik bir duyuru yayımlandı. Duyuruda 'Adalet Bakanlığı İstanbul Adliyesi 2018 Sözleşmeli Zabıt Katipliği Uygulama Sınavına Katılacaklara İlişkin Liste' de bulunuyor. İstanbul Adliyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilana göre, İstanbul Adliyesi'ne Sözleşmeli Zabıt Katibi ile Sözleşmeli İcra Katibi alımları için başvuruda bulunan adayların başvuru sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. İşte isim isim Adalet Bakanlığı İstanbul Adliyesi sözleşmeli zabıt katibi ile icra katibi personel alımı başvuru sonuçları...