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sözleşmeli ile icra katibi personel alımı başvuru sonuçları açıklandı - Hemen öğrenin!

tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan alım ilanı için 'ne başvuru yapan adaylara yönelik bir duyuru yayımlandı. Duyuruda 'Adalet Bakanlığı Adliyesi 2018 Sözleşmeli Zabıt liği Uygulama Sınavına Katılacaklara İlişkin Liste' de bulunuyor. İstanbul Adliyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilana göre, İstanbul Adliyesi'ne Sözleşmeli ile Sözleşmeli İcra Katibi alımları için başvuruda bulunan adayların başvuru sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. İşte isim isim Adalet Bakanlığı İstanbul Adliyesi sözleşmeli zabıt katibi ile icra katibi personel alımı başvuru sonuçları...

Giriş Tarihi: 27.06.2018 19:46 Güncelleme Tarihi: 28.06.2018 02:07
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sözleşmeli ile icra katibi personel alımı başvuru sonuçları açıklandı - Mülakatlar...
Adalet Bakanlığı İstanbul Adliyesi sözleşmeli zabıt katibi ile icra katibi personel alımı başvuru sonuçları açıklandı - Mülakatlar...

tarafından yayımlanan duyuru metninde, Alımı ilanı gereğince Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza verilen sınav izni ile İstanbul Adliyesi için 100 kişi, Gaziosmanpaşa Adliyesi için 7 kişi olmak üzere toplam 107 Sözleşmeli için sınav izni verildiği ayrıca yine aynı alım ilanı gereği e İstanbul Adliyesi için 152 kişi, Gaziosmanpaşa Adliyesi için 35 kişi olmak üzere toplam 187 Sözleşmeli İcra Katibi alımı için sınav izni verildiği ilan edildi. Duyuruda söz konusu alım ilanı için başvuru yapan adayların KPSS puan sıralamasına göre belirlendiği bildirilirken başarılı olan adayların yapmaları gereken işlemlere ilişkin dair açıklamalar yapıldı.

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  • 36
sözleşmeli ile icra katibi personel alımı başvuru sonuçları açıklandı - Mülakatlar...
Adalet Bakanlığı İstanbul Adliyesi sözleşmeli zabıt katibi ile icra katibi personel alımı başvuru sonuçları açıklandı - Mülakatlar...
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  • 36
sözleşmeli ile icra katibi personel alımı başvuru sonuçları açıklandı - Mülakatlar...
Adalet Bakanlığı İstanbul Adliyesi sözleşmeli zabıt katibi ile icra katibi personel alımı başvuru sonuçları açıklandı - Mülakatlar...
  • 4
  • 36
sözleşmeli ile icra katibi personel alımı başvuru sonuçları açıklandı - Mülakatlar...
Adalet Bakanlığı İstanbul Adliyesi sözleşmeli zabıt katibi ile icra katibi personel alımı başvuru sonuçları açıklandı - Mülakatlar...
  • 5
  • 36
sözleşmeli ile icra katibi personel alımı başvuru sonuçları açıklandı - Mülakatlar...
Adalet Bakanlığı İstanbul Adliyesi sözleşmeli zabıt katibi ile icra katibi personel alımı başvuru sonuçları açıklandı - Mülakatlar...
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  • 36
sözleşmeli ile icra katibi personel alımı başvuru sonuçları açıklandı - Mülakatlar...
Adalet Bakanlığı İstanbul Adliyesi sözleşmeli zabıt katibi ile icra katibi personel alımı başvuru sonuçları açıklandı - Mülakatlar...
  • 7
  • 36
sözleşmeli ile icra katibi personel alımı başvuru sonuçları açıklandı - Mülakatlar...
Adalet Bakanlığı İstanbul Adliyesi sözleşmeli zabıt katibi ile icra katibi personel alımı başvuru sonuçları açıklandı - Mülakatlar...
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