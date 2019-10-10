Adım adım Barış Pınarı Harekatı'na giden süreç...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini ilk olarak AK Parti Kızılcahamam kampında telaffuz ettiği Barış Pınarı Harekatı öncesi yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldü. Özellikle de ABD ile ilgili devam görüşmeler detayları merakla bekleniyordu. Barış Pınarı Harekatı'na giden süreçte neler yaşandı? İşte detaylar ve gelişmeler...