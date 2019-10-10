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Adım adım 'na giden süreç...

, Fırat'ın doğusuna yönelik yapılan operasyon olan 'na dün itibariyle başladı. Türk jetlerinin teröristlerin olduğu bölgeleri bombaladıkları anlar canlı yayında gösterildi. Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna doğru ilerlemeye devam ediyor. Özellikle de Tel-Abyad bölgesi birçok kez Türk jetleri tarafından vuruldu. Peki Barış Pınarı Harekatı'na giden süreç nasıl ilerledi? Türkiye ve ABD arasındaki diyalog nasıl bir süreç işledi? Operasyon hazırlıkları nasıl yapıldı? İşte Barış Pınarı Harekatı'na giden sürecin detayları ve gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 10.10.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 10:22
Adım adım Barış Pınarı Harekatı'na giden süreç...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini ilk olarak AK Parti Kızılcahamam kampında telaffuz ettiği öncesi yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldü. Özellikle de ABD ile ilgili devam görüşmeler detayları merakla bekleniyordu. Barış Pınarı Harekatı'na giden süreçte neler yaşandı? İşte detaylar ve gelişmeler...

Adım adım Barış Pınarı Harekatı'na giden süreç...

5 EKİM 2019

Erdoğan ve

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Adım adım Barış Pınarı Harekatı'na giden süreç...
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Adım adım Barış Pınarı Harekatı'na giden süreç...
Adım adım Barış Pınarı Harekatı'na giden süreç...
Adım adım Barış Pınarı Harekatı'na giden süreç...
Adım adım Barış Pınarı Harekatı'na giden süreç...
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