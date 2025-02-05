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Giriş Tarihi: 05.02.2025 14:55 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:06

AFAD'dan son dakika açıklaması geldi: Ege'deki deprem fırtınası Türkiye'deki fayları tetikler mi?

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Ege Denizi'nde son günlerde "deprem fırtınası" şeklinde meydana gelen sarsıntıların İzmir, Muğla ve Aydın gibi illerdeki aktif fayları tetikleyip, tetiklemeyeceği sorusuna yanıt verdi. 'Volkanik patlamada kül ve toz bulutlarının ulaşma ihtimali var' diyen Tatar bir dizi uyarılarda da bulundu. İşte detaylar...

AFAD’dan son dakika açıklaması geldi: Ege’deki deprem fırtınası Türkiye’deki fayları tetikler mi?

Prof. Dr. Tatar, depremle ilgili çalıştaya katılmak üzere geldiği Hatay'da, Ege Denizi'nde son günlerde meydana gelen sismik aktivite yoğunluğuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

"ÇOK STABİL GİDİYOR"

Ege Denizi'ndeki depremlerin 28 Ocak'tan beri sıklaşmaya başladığını anımsatan Tatar, "1000'e yaklaşan bir sismik aktivitenin olduğunu görüyoruz. Şu ana kadar olan en büyük deprem 5,2 büyüklüğünde. Depremlerin büyüklük ve derinliklerinin dağılımlarına baktığımızda çok stabil gidiyor. Yaklaşık 60-70 civarındaki deprem 4 ve üzeri büyüklükte." dedi.

AFAD’dan son dakika açıklaması geldi: Ege’deki deprem fırtınası Türkiye’deki fayları tetikler mi?

Tatar, bölgede yaşanan depremler hakkında bilgi vererek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ege Denizi ve Santorini Adası civarındaki bu depremleri, 'deprem fırtınası' olarak değerlendiriyoruz. Deprem fırtınasının kökeni ve oluşumu tektonik de olabilir, volkanik de. Bu konuda bir tartışma var ama aslında Santorini Adası'nın olduğu bölge dünyanın en etkin aktif volkanik kuşaklarından bir tanesi. Orada ciddi volkan çıkışlarının olduğunu biliyoruz. Özellikle bundan 3 bin 600 yıl önce olan büyük volkanik patlamayla oradan çıkan malzemelerin bizim Ege kıyılarımıza da ulaştığını ve şu anda da bugünkü kayaların içerisinde olduğunu görüyoruz."

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AFAD’dan son dakika açıklaması geldi: Ege’deki deprem fırtınası Türkiye’deki fayları tetikler mi?

Santorini Adası'nın olduğu bölgede geçmişte çeşitli volkanik patlamaların da meydana geldiğinin bilgisini paylaşan Tatar, 1600 ve 1952'de yaşanan patlamalarda da kül, toz ve buhar çıkışları gibi benzer durumların oluştuğunu anlattı.

AFAD’dan son dakika açıklaması geldi: Ege’deki deprem fırtınası Türkiye’deki fayları tetikler mi?

TÜRKİYE'DEKİ 14 "AKTİF VOLKAN" ŞU AN SUSKUN DURUMDA

Prof. Dr. Orhan Tatar, Santorini Adası'nın bulunduğu bölgede 2011-2012'de de benzer bir sismik aktivitenin yaşandığını hatırlatarak, "Yaklaşık 14 ay boyunca çok sayıda deprem kaydı oluştu. O dönemde çok ciddi şekilde bir 'acil durum' ilan edilmişti. Sismik aktivite 14 ay sonra sonlandı, orada bir volkanik aktivite meydana gelmemişti. Bu tabii bir jeolojik ve volkanik tehlike. Bunlar dünyanın bazı yerlerinde önem arz ediyor. Bizim için uzak bir tehlike gibi gözükse de aslında ülkemizde 14 aktif diyebileceğimiz volkan var. Bunlar şu anda suskun durumdalar." ifadelerini kullandı.

AFAD’dan son dakika açıklaması geldi: Ege’deki deprem fırtınası Türkiye’deki fayları tetikler mi?

Geçmişte Türkiye'nin bazı bölgelerinde volkanik patlamaların yaşandığını anımsatan Tatar, volkanik tehlikelerin AFAD'ın Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'nda tanımlanan afet türlerinden olduğuna dikkati çekti.

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