Giriş Tarihi: 05.02.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
15:06
AFAD'dan son dakika açıklaması geldi: Ege'deki deprem fırtınası Türkiye'deki fayları tetikler mi?
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Ege Denizi'nde son günlerde "deprem fırtınası" şeklinde meydana gelen sarsıntıların İzmir, Muğla ve Aydın gibi illerdeki aktif fayları tetikleyip, tetiklemeyeceği sorusuna yanıt verdi. 'Volkanik patlamada kül ve toz bulutlarının ulaşma ihtimali var' diyen Tatar bir dizi uyarılarda da bulundu. İşte detaylar...