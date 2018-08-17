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böyle duyurdu: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’

Giriş Tarihi: 17.08.2018 17:42 Güncelleme Tarihi: 17.08.2018 17:49
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böyle duyurdu: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’
AK Parti böyle duyurdu: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’

Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, yarın yapılacak AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde bir sürpriz olacağını bildirerek "Sayın Genel Başkanımızın konuşmasından sonra bir sürprizimiz olacak. Türkiye'nin içinden geçtiği bu önemli süreçte o sürprizi buradan ifade etmeyeceğim, açıklamayacağım ama yarın o sürprizi hep birlikte göreceğiz. Bütün dünyaya da buradan bir mesaj vermiş olacağız. Genel Başkanımızın konuşmasından sonra tüm dünyaya vereceğimiz mesajımızı da izlemiş olacağız." dedi.

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böyle duyurdu: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’
AK Parti böyle duyurdu: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’

Ataş, 'nin 6. Olağan Büyük Kongresi'nin yapılacağı Ankara Spor Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, kongrenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

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böyle duyurdu: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’
AK Parti böyle duyurdu: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’

Kongre sürecinin 2017 yılının Temmuz ayında başladığını ifade eden Ataş, belde ve 972 ilçenin kongresinin tamamlanmasının ardından il kongrelerinin de 6 Mayıs'ta İstanbul İl Başkanlığı Kongresi ile sona erdiğini hatırlattı.

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böyle duyurdu: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’
AK Parti böyle duyurdu: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’

Ataş, 24 Haziran seçimlerinin ardından Merkez Karar Yönetim Kurulunda (MKYK) kongre kararının alındığını anlattı.

Kongre sürecinde gerçekleştirilenler hakkında bilgi veren Ataş, kongreye hazırlık sürecinde 400 kişinin çalışma yürüttüğünü belirtti.

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böyle duyurdu: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’
AK Parti böyle duyurdu: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’

Ataş, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 11.00'de Ankara Spor Salonuna gelmesiyle kongrenin başlayacağını aktardı.

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böyle duyurdu: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’
AK Parti böyle duyurdu: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’

Kongreye tüm teşkilat mensuplarının ve delegelerin davet edildiğini söyleyen Ataş, büyük katılım beklediklerini dile getirdi. Mustafa Ataş, her kongrenin bir şenlik havasında geçtiğini, 'nin siyaset tarihine örnek olan kongreler gerçekleştirdiğini söyledi.

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böyle duyurdu: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’
AK Parti böyle duyurdu: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’

Ataş, bin 457 delegenin bulunduğunu, bazı delegelerin mazeret bildirdiğini ifade ederek "Mazeret bildiren arkadaşlarımızın sayısı 15'i, 20'yi geçmiyor. Delegelerimizin en yüksek katılımla kongreye katılacaklarını bekliyoruz." diye konuştu.

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