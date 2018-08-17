AK Parti böyle duyurdu: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, yarın yapılacak AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde bir sürpriz olacağını bildirerek "Sayın Genel Başkanımızın konuşmasından sonra bir sürprizimiz olacak. Türkiye'nin içinden geçtiği bu önemli süreçte o sürprizi buradan ifade etmeyeceğim, açıklamayacağım ama yarın o sürprizi hep birlikte göreceğiz. Bütün dünyaya da buradan bir mesaj vermiş olacağız. Genel Başkanımızın konuşmasından sonra tüm dünyaya vereceğimiz mesajımızı da izlemiş olacağız." dedi.