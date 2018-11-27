Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Belediye Başkan Adaylarını açıkladı! - Ak Parti 2019 Belediye Başkan adayları

Son dakika: AK Parti'nin belediye başkan adayları açıklandı! Ak Parti 2019 Belediye Başkan adayları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda 20 şehrin belediye başkan adaylarını açıkladı. Son dakika gelişmelerinin ardından Ankara, İzmir, Balıkesir, Trabzon ve birçok ilin belediye başkan adayları merak konusu oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayı Mehmet Özhaseki oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise AK Parti'nin adayı Nihat Zeybekçi oldu.

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU