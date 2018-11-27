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  • Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Belediye Başkan Adaylarını açıkladı! - Ak Parti 2019 Belediye Başkan adayları

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediye Başkan Adaylarını açıkladı! - Ak Parti 2019 Belediye Başkan adayları

Giriş Tarihi: 27.11.2018 12:23 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 15:18
Son dakika: AK Parti'nin belediye başkan adayları açıklandı! Ak Parti 2019 Belediye Başkan adayları

Son dakika: AK Parti'nin belediye başkan adayları açıklandı! Ak Parti 2019 Belediye Başkan adayları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Grup Toplantısı'nda 20 şehrin belediye başkan adaylarını açıkladı. Son dakika gelişmelerinin ardından Ankara, İzmir, Balıkesir, Trabzon ve birçok ilin belediye başkan adayları merak konusu oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayı Mehmet Özhaseki oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise AK Parti'nin adayı Nihat Zeybekçi oldu.

AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU

Son dakika: AK Parti'nin belediye başkan adayları açıklandı! Ak Parti 2019 Belediye Başkan adayları

Son dakika: AK Parti'nin belediye başkan adayları açıklandı! Ak Parti 2019 Belediye Başkan adayları

Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 20 ilin Belediye Başkan adaylarını daha açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nı Güney Amerika dönüşü açıklayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir ve Ankara adaylarını açıkladı. İşte daha önce açıklanan 40 adayla birlikte toplam 60 ilin AK Parti Belediye Başkan adayları...

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Son dakika: AK Parti'nin belediye başkan adayları açıklandı! Ak Parti 2019 Belediye Başkan adayları

Son dakika: AK Parti'nin belediye başkan adayları açıklandı! Ak Parti 2019 Belediye Başkan adayları

ANKARA

MEHMET ÖZHASEKİ

Yerel Yönetimler Başkanı Eski Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

Son dakika: AK Parti'nin belediye başkan adayları açıklandı! Ak Parti 2019 Belediye Başkan adayları

Son dakika: AK Parti'nin belediye başkan adayları açıklandı! Ak Parti 2019 Belediye Başkan adayları

İZMİR

NİHAT ZEYBEKÇİ

Eski Ekonomi Bakanı ve Denizli Belediye Başkanı

Son dakika: AK Parti'nin belediye başkan adayları açıklandı! Ak Parti 2019 Belediye Başkan adayları

Son dakika: AK Parti'nin belediye başkan adayları açıklandı! Ak Parti 2019 Belediye Başkan adayları

KONYA:

UĞUR İBRAHİM ALTAY

Mevcut Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

Son dakika: AK Parti'nin belediye başkan adayları açıklandı! Ak Parti 2019 Belediye Başkan adayları

Son dakika: AK Parti'nin belediye başkan adayları açıklandı! Ak Parti 2019 Belediye Başkan adayları

TRABZON

MURAT ZORLUOĞLU

VAN VALİSİ

Son dakika: AK Parti'nin belediye başkan adayları açıklandı! Ak Parti 2019 Belediye Başkan adayları

Son dakika: AK Parti'nin belediye başkan adayları açıklandı! Ak Parti 2019 Belediye Başkan adayları

HATAY:

İBRAHİM GÜLER

Hatay İl Başkan

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