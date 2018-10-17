Amerikan medyasında Trump'a Kaşıkçı markajı

KAŞIKÇI'NIN KÖŞESİ BOŞ BIRAKILDI
WPost yayın kurulunun 4 Ekim'de yayımladığı " Cemal Kaşıkçı nerede?" başlıklı baş yazıda, Kaşıkçı'dan haber alınamadığı vurgulanarak, Suudi Prens Selman hedef gösterildi.
WPost, 5 Ekim'de Kaşıkçı'nın köşe yazılarının yayımlandığı sütunu boş bırakarak, "Kayıp Bir Ses" başlığının altına "Cemal Kaşıkçı, Suudi gazeteci yazar ve Washington Post Global Görüşler ekinin köşe yazarlarındandır. Kaşıkçı'nın sözleri yukarıdaki boşlukta yer alacaktı ancak rutin konsolosluk işleri için gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda, Salı gününden beri kendisinden haber alınamıyor." notunu düştü.