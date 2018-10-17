Amerikan medyasında Trump'a Kaşıkçı markajı

Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolmasının ardından Suudi gazetecinin akıbeti belirsizliğini koruyor.

Olayın aydınlatılması için sık sık Suudi yönetimine çağrıda bulunan ABD basını, ABD Başkanı Trump ve damadı Jared Kushner'i Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yakınlığını mercek altına alarak, bu ilişkinin gözden geçirilmesi talebinde bulunuyor.