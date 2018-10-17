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Amerikan medyasında 'a Kaşıkçı markajı

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Giriş Tarihi: 17.10.2018 11:09 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 11:15
Amerikan medyasında Trump'a Kaşıkçı markajı

Suudi gazeteci 'nın kaybolmasının ardından 15 gün geçmesine rağmen akıbeti hala belirsizliğini korurken, konu ABD basının gündeminden düşmüyor. Amerikan yayın kuruluşları Kaşıkçı'nın akıbetini sorgularken, ABD Başkanı Donald 'ı da Suudi yönetimine yakınlığı ve Kaşıkçı konusunda belirsiz tavrı sebebiyle eleştiriyor.

Amerikan medyasında Trump'a Kaşıkçı markajı

Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolmasının ardından Suudi gazetecinin akıbeti belirsizliğini koruyor.

Olayın aydınlatılması için sık sık Suudi yönetimine çağrıda bulunan ABD basını, ABD Başkanı ve damadı Jared Kushner'i Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yakınlığını mercek altına alarak, bu ilişkinin gözden geçirilmesi talebinde bulunuyor.

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Amerikan medyasında Trump'a Kaşıkçı markajı

Ayrıca, basın kuruluşları ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyona verdiği desteği ve bu ülkeye silah satışını durdurması taleplerini de sık sık yineliyor.

Basın, Kaşıkçı olayının arkasında Selman'ın olduğunun kanıtlanması durumunda Suudi Arabistan'a sert yaptırımlar uygulanmasını istiyor.

Amerikan medyasında Trump'a Kaşıkçı markajı

WASHİNGTON POST OLAYI EN ÇOK GÜNDEME GETİREN KURULUŞ

Kaşıkçı'nın yazarları arasında yer aldığı ve ABD'nin en büyük gazetelerinden Washington Post (WPost), ilk günden bu yana hadisenin gidişatı hakkında günde ortalama 4-5 haber yayımlayarak olayı gündemde tutuyor.

Gazete, ABD hükümetinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile yakın ilişkilerine de sık sık eleştirilerde bulunuyor.

Amerikan medyasında Trump'a Kaşıkçı markajı

Kaşıkçı'nın gazetede yazdığı bölümün editörü Karen Attiah, 3 Ekim'de "'nın susturulması" başlığıyla bir yazı kaleme aldı ve Kaşıkçı'nın kaybolmasının Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yönetiminde Suudi Arabistan'daki muhalif ve aktivistlere yönelik baskı dalgasının ardından geldiğine dikkati çekti.

Amerikan medyasında Trump'a Kaşıkçı markajı

KAŞIKÇI'NIN KÖŞESİ BOŞ BIRAKILDI

WPost yayın kurulunun 4 Ekim'de yayımladığı " nerede?" başlıklı baş yazıda, Kaşıkçı'dan haber alınamadığı vurgulanarak, Suudi Prens Selman hedef gösterildi.

WPost, 5 Ekim'de Kaşıkçı'nın köşe yazılarının yayımlandığı sütunu boş bırakarak, "Kayıp Bir Ses" başlığının altına "Cemal Kaşıkçı, Suudi gazeteci yazar ve Washington Post Global Görüşler ekinin köşe yazarlarındandır. Kaşıkçı'nın sözleri yukarıdaki boşlukta yer alacaktı ancak rutin konsolosluk işleri için gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda, Salı gününden beri kendisinden haber alınamıyor." notunu düştü.

Amerikan medyasında Trump'a Kaşıkçı markajı

"CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ" İDDİALARI

Gazete, 6 Ekim'de adını açıklamadığı Türk yetkililere dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü sonucuna vardığı iddiasını ortaya attı.

Haberde, Türk yetkililerin Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik ekip tarafından katledildiği ve bunun önceden planlanmış bir cinayet olduğu iddiaları yer aldı.

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