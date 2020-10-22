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Haberler Galeri Ateş Serbest 2020 tatbikatından son dakika görüntüleri! Yerli ve milli silah sistemleri ilk kez kullanıldı...

tatbikatından görüntüleri! Yerli ve milli silah sistemleri ilk kez kullanıldı...

haberine göre; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () ateş gücünün gösterildiği "Ateş Serbest-2020" faaliyeti bu sabah başladı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen mühimmat ve silahların da kullanıldığı tatbikatta nefes kesen görüntüler ortaya çıktı. Tatbikatta yerli ve milli bazı mühimmat ve silah sistemleri ilk kez denendi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 22.10.2020 12:43 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 12:48
Ateş Serbest 2020 tatbikatından son dakika görüntüleri! Yerli ve milli silah sistemleri ilk kez kullanıldı...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () ateş gücünün gösterildiği "Ateş Serbest-2020" faaliyeti başladı.

TSK'nın ateş gücünü göstererek caydırıcılığı sağlamak ve kuvvetler arasındaki ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek için gerçekleştirilen faaliyete Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı toplam 1096 personel katıldı.

Ateş Serbest 2020 tatbikatından son dakika görüntüleri! Yerli ve milli silah sistemleri ilk kez kullanıldı...

TÜM HEDEFLER VURULDU

TSK envanterine yeni giren dört silah sisteminin de ilk defa yer aldığı faaliyette, 37 silah sistemi ile hedefler imha edildi.

"Ateşin Gücü" sloganıyla gerçekleştirilen faaliyet kapsamındaki atışlar, "Ateş Serbest-2020'yi yurt içi ve sınır ötesindeki harekatlarda görev alan şanlı ordumuza, vatan savunmasında canını ve kanını esirgemeyen kahraman şehit ve gazilerimizle Karabağ'da öz toprakları için canı pahasına mücadele eden, 'tek millet, iki devlet' olarak kabul ettiğimiz Azerbaycanlı kardeşlerimize ithaf ediyoruz." anonsunun ardından başladı.

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Ateş Serbest 2020 tatbikatından son dakika görüntüleri! Yerli ve milli silah sistemleri ilk kez kullanıldı...

"TEK ATIŞ TEK VURUŞ"

İlk olarak yerli üretim milli piyade tüfek atışları gerçekleştirildi. Pençe Kaplan dahil birçok operasyonda kullanılan tüfeklerle piyadelerin yaptığı başarılı atışların ardından keskin nişancı atışlarına geçildi.

Ateş Serbest 2020 tatbikatından son dakika görüntüleri! Yerli ve milli silah sistemleri ilk kez kullanıldı...

Keskin nişancıların bir kilometre mesafedeki küçük hedeflere yaptıkları isabetli atışlar, protokol üyelerince beğeniyle takip edildi. "Tek atış ve vuruş" sloganıyla yapılan keskin nişancı atışları sonrasında makineli tüfek atışları gerçekleştirildi.

TSK'dan nefes kesen 'Ateş Serbest-2020' faaliyeti | Video

Ateş Serbest 2020 tatbikatından son dakika görüntüleri! Yerli ve milli silah sistemleri ilk kez kullanıldı...

İstihkamcılar tarafından mayınlı sahalardan geçit açılması görevinin yerine getirilmesinden sonra hedefler roketatar, zırhlı personel taşıyıcı üzerine yerleştirilen silahlar ve yerli üretim bombaatar atışlarıyla devam etti.

Ateş Serbest 2020 tatbikatından son dakika görüntüleri! Yerli ve milli silah sistemleri ilk kez kullanıldı...

YERLİ SİLAHLAR İLK KEZ KULLANILDI

Hareket halindeki tank takımı, önce duran ardından hareketli hedefleri ateş altına aldı. Hedeflerin tam isabetle imha edildiği atışları, OMTAS orta menzilli tanksavar silah sistemi ile yapılan atışlar izledi.

Ateş Serbest 2020 tatbikatından son dakika görüntüleri! Yerli ve milli silah sistemleri ilk kez kullanıldı...

Zırhlı hedeflere karşı etkin bir silah sistemi olan, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen OMTAS da hedefleri imha etti. Yaklaşık 4 bin 500 metredeki hedefe yapılan etkili Kornet-E atışlarının ardından yerli ve milli üretim Korkut Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi atışları gerçekleştirildi.

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