AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi AUZEF 2025 ara sınav sonuçları sorgulama ekranı

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen sınavlara ilişkin sonuçlar, İÜ Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından heyecanla bekleniyor. Dönem sonu not ortalamasında vize sınavlarının yüzde 30, finallerin ise yüzde 70 etkisi olduğu biliniyor. Bu sebeple, finallere hazırlık için vize sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı sorusuyla fakültenin sosyal medya hesaplarını kontrol ediyor. İşte sonuçların görüntüleneceği İstanbul Üniversitesi auzef.istanbul.edu.tr ile AUZEF 2025 ara sınav sonuçları sorgulama ekranı.