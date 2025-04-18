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Haberler Galeri AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi AUZEF 2025 ara sınav sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 18.04.2025 14:27 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 14:36

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi AUZEF 2025 ara sınav sonuçları sorgulama ekranı

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara sınavları 12-13 Nisan tarihlerinde düzenlenmiş, sonuçların açıklanacağı tarih fakülte tarafından 18 Nisan olarak duyurulmuştu. Bu tarihin gelişiyle birlikte AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı sorusu merak konusu oldu. Sonuç ekranı henüz erişime açılmazken fakülteden yapılan açıklamalar anbean takip ediliyor. Sonuç belgeleri hazır olduğunda İstanbul Üniversitesi AUZEF 2025 ara sınav sonuçları sorgulama ekranı aktifleşecek.

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi AUZEF 2025 ara sınav sonuçları sorgulama ekranı

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen sınavlara ilişkin sonuçlar, İÜ Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından heyecanla bekleniyor. Dönem sonu not ortalamasında vize sınavlarının yüzde 30, finallerin ise yüzde 70 etkisi olduğu biliniyor. Bu sebeple, finallere hazırlık için vize sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı sorusuyla fakültenin sosyal medya hesaplarını kontrol ediyor. İşte sonuçların görüntüleneceği İstanbul Üniversitesi auzef.istanbul.edu.tr ile AUZEF 2025 ara sınav sonuçları sorgulama ekranı.

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi AUZEF 2025 ara sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF vize sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Gün içinde açıklanması beklenen sonuçlara ilişkin duyuru yapıldığında detaylar haberimize eklenecektir.

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AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi AUZEF 2025 ara sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF 2025 ARA SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Aşağıdaki linke tıklayarak sonuç ekranına ulaşabilirsiniz;

AUZEF SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi AUZEF 2025 ara sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF BAHAR YARIYILI SINAV TAKVİMİ
ARA SINAV
12 Nisan -13 Nisan 2025

BİTİRME SINAVI
31 Mayıs -1 Haziran 2025

BÜTÜNLEME SINAVI
12 Temmuz - 13 Temmuz 2025

Öte yandan, İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar yarıyılı bitirme sınavı için sınav merkezi tercihlerinin 20 Nisan'a kadar alınacağını duyurdu;

"Değerli Öğrencilerimiz,

2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme sınavı (final) sınav merkezi tercihi başlamıştır. 20 Nisan 2025 Pazar saat 23.59'a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden ya da AUZEF Mobil uygulaması üzerinden sınav merkez tercihinizi yapabilirsiniz. Bu tarihten sonraki değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır."