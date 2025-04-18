AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi AUZEF 2025 ara sınav sonuçları sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 18.04.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025
14:36
İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara sınavları 12-13 Nisan tarihlerinde düzenlenmiş, sonuçların açıklanacağı tarih fakülte tarafından 18 Nisan olarak duyurulmuştu. Bu tarihin gelişiyle birlikte AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı sorusu merak konusu oldu. Sonuç ekranı henüz erişime açılmazken fakülteden yapılan açıklamalar anbean takip ediliyor. Sonuç belgeleri hazır olduğunda İstanbul Üniversitesi AUZEF 2025 ara sınav sonuçları sorgulama ekranı aktifleşecek.