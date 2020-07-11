Ayasofya'da ilk ibadet böyle olacak! Gözler salı gününde...

MOZAİKLERE IŞIKLA KAMUFLE
Danıştay'ın kararıyla Ayasofya içerisindeki tasvirlerin yer aldığı mozaikler gündeme geldi. Ayasofya'da ibadet başladığında içeride bir dizi düzenleme yapılması gerekiyor. Bunların başında da, Hz. İsa ve Hz. Meryem tasvirlerinin yanında Bizans hükümdarları Komnenosların tasvirlerinin de yar aldığı mozaiklerin, namaz sırasında özel ışıklandırma ile karartılması geliyor. Ayasofya içerisindeki Apsis Mozaiği, Kubbe Melek Tasvirleri, Deisis Kompozisyonu ve Komnenoslar Mozaiği bulunuyor.