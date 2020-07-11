Ayasofya'da ilk ibadet böyle olacak! Gözler salı gününde...

NOTRE DAME ÖRNEĞİ

Ayasofya'nın ibadete açılmasının tarihi dünya mirası kimliğinden bir şey eksiltmeyeceği, Ayasofya'yı daha fazla turistin ziyaret edebileceği değerlendiriliyor. Paris'te yer alan Notre Dame ve Sacre Coeur kiliselerinde, hem ibadet edildiği hem de gezilebildiği, Avrupa'da tarihi kiliselerin bir çoğunda da aynı yöntemin uygulandığı ifade ediliyor.