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'da ilk ibadet böyle olacak! Gözler salı gününde...

Son dakika haber: 86 yıl sonra Danıştay 10. Dairesi'nin verdiği kararla ibadete açıldı. Bu kararın ardından gözler, ibadetin nasıl yapılacağına çevrildi. Edinilen bilgiye göre, Ayasofya'nın restorasyon çalışmalarını yapan arkeologlar, Cumhurbaşkanlığı'na bazı önerilerin olduğu bir çalışma sundu. Öte yandan Ayasofya için oluşturulan planlama, salı günkü Bakanlar Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.07.2020 07:45 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 07:54
Ayasofya'da ilk ibadet böyle olacak! Gözler salı gününde...

Cumhurbaşkanlığı'nın bu öneriler doğrultusunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan hazırlık yapılmasını istediği belirtildi. Kararın ardından Kültür Bakanlığı yetkilileri, Diyanet yetkilileriyle bir araya gelerek seçenekleri değerlendirdi. 'da ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

Ayasofya'da ilk ibadet böyle olacak! Gözler salı gününde...

Caminin namaz kılınacak bölümlerinde zemine ışık sistemi konulacak. Işık mozaik ve frekslere yansıtılacak, namaz sırasında ise kapalı tutulacak. Mozaik ve fresklerin, ibadet saatlerinde bir perde mekanizmasıyla kapatılması da gündemde. Ancak bu seçenek ön plana çıkmıyor. Tarihi yapıda olumsuzluk yaşanmaması için çok hassas davranılacağı vurgulanıyor.

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Ayasofya'da ilk ibadet böyle olacak! Gözler salı gününde...

NOTRE DAME ÖRNEĞİ

'nın ibadete açılmasının tarihi dünya mirası kimliğinden bir şey eksiltmeyeceği, Ayasofya'yı daha fazla turistin ziyaret edebileceği değerlendiriliyor. Paris'te yer alan Notre Dame ve Sacre Coeur kiliselerinde, hem ibadet edildiği hem de gezilebildiği, Avrupa'da tarihi kiliselerin bir çoğunda da aynı yöntemin uygulandığı ifade ediliyor.

Ayasofya'da ilk ibadet böyle olacak! Gözler salı gününde...

Bunun için 'nın ibadete açılacak bölümüne halı serilecek. Turistlerin halıya basmamaları için özel koridor oluşturulacak. Ayrıca turistlerin Ayasofya'yı ziyaretlerinde bir gezi güzergahının oluşturulması da gündemde.

Ayasofya'da ilk ibadet böyle olacak! Gözler salı gününde...

SALI GÜNÜ ERDOĞAN'A SUNULACAK

için oluşturulan planlama, salı günkü Bakanlar Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Ayasofya'da ilk ibadet böyle olacak! Gözler salı gününde...

'AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ'

' Müzesi'nin Twitter sayfası kapandı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın muze.gov.tr sitesinde de ismi Ayasofya-i Kebir Camii (Büyük Ayasofya Camii) olarak değiştirildi.

Ayasofya'da ilk ibadet böyle olacak! Gözler salı gününde...

MOZAİKLERE IŞIKLA KAMUFLE

Danıştay'ın kararıyla içerisindeki tasvirlerin yer aldığı mozaikler gündeme geldi. Ayasofya'da ibadet başladığında içeride bir dizi düzenleme yapılması gerekiyor. Bunların başında da, Hz. İsa ve Hz. Meryem tasvirlerinin yanında Bizans hükümdarları Komnenosların tasvirlerinin de yar aldığı mozaiklerin, namaz sırasında özel ışıklandırma ile karartılması geliyor. Ayasofya içerisindeki Apsis Mozaiği, Kubbe Melek Tasvirleri, Deisis Kompozisyonu ve Komnenoslar Mozaiği bulunuyor.

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