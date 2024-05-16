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Haberler Galeri Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ve darbe girişimi iddiası Türkiye'yi sarstı: Yeni bir FETÖ belasıyla karşı karşıyayız
Giriş Tarihi: 16.05.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 09:04

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ve darbe girişimi iddiası Türkiye'yi sarstı: Yeni bir FETÖ belasıyla karşı karşıyayız

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden olası bir darbe girişimi iddiası Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür de bugünkü köşesinde çok çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Övür, "Sanki tekrar başa döndük ve yeni bir FETÖ belasıyla karşı karşıyayız" dedi ve "Haberler boşuna "muhalif" ve fondaş medyaya sızdırılmıyor..." ifadelerini kullandı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ve darbe girişimi iddiası Türkiye’yi sarstı: Yeni bir FETÖ belasıyla karşı karşıyayız

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür bugünkü köşesinde dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Mahmut Övür, "Sanki tekrar başa döndük ve yeni bir FETÖ belasıyla karşı karşıyayız. Bu pervasızlıkta dün F-Tipi deyip sonra ittifak yapanların ve siyaset üretmeyenlerin de ciddi katkısı var. Haberler boşuna "muhalif" ve fondaş medyaya sızdırılmıyor..." dedi.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ve darbe girişimi iddiası Türkiye’yi sarstı: Yeni bir FETÖ belasıyla karşı karşıyayız

İşte Mahmut Övür'ün çok çarpıcı yazısı

Ankara Emniyeti'ndeki "kumpas" skandalı giderek büyüyor. Bir organize suç örgütü üzerinden, siyasete kurulan kumpasın altyapısı aslında bir süredir yoğun biçimde oluşturulmaya çalışılıyor. Bu zaman içinde, bugün açığa çıkan hatta bir kısmı hâlâ kendilerini saklamayı başaran polis ekibi, sürekli hem FETÖ'cü kaçkınlara hem de CHP'yi destekleyen fondaş medyaya "siyaset-mafya iç içe geçmiş" biçiminde bol bol haber sızdırdı. Israrlı bir itibarsızlaştırma siyaseti izledi.

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ve darbe girişimi iddiası Türkiye’yi sarstı: Yeni bir FETÖ belasıyla karşı karşıyayız

Pervasızlık öyle bir noktaya vardı ki, bu kez hedefe AK Parti'yi, eski ve yeni bakanları, Cumhurbaşkanı'nın özel kalemini ve MHP'yi koydular.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ve darbe girişimi iddiası Türkiye’yi sarstı: Yeni bir FETÖ belasıyla karşı karşıyayız

İşte birkaç gündür kamuoyunu sarsan skandalın özeti bu... Artık siyasete kumpas diyeceğimiz bu skandal ya da pervasızlık Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de gündeminde.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ve darbe girişimi iddiası Türkiye’yi sarstı: Yeni bir FETÖ belasıyla karşı karşıyayız

KUKLA VE KUKLACILAR

Başkan Erdoğan dün grup toplantısında aynen şöyle diyordu:

"FETÖ'ye diyet borcunu ödemek için Yenikapı ruhunu baltalayanlar görüyoruz ki asla boş durmuyor. Kuklayı da kuklacıyı da oyunu kimin yazdığını da çok iyi biliyoruz. Ne kadar çirkinleşirse çirkinleşsinler biz o tuzağa düşmeyeceğiz."

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