Giriş Tarihi: 16.05.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
09:04
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ve darbe girişimi iddiası Türkiye'yi sarstı: Yeni bir FETÖ belasıyla karşı karşıyayız
Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden olası bir darbe girişimi iddiası Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür de bugünkü köşesinde çok çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Övür, "Sanki tekrar başa döndük ve yeni bir FETÖ belasıyla karşı karşıyayız" dedi ve "Haberler boşuna "muhalif" ve fondaş medyaya sızdırılmıyor..." ifadelerini kullandı.