Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ve darbe girişimi iddiası Türkiye’yi sarstı: Yeni bir FETÖ belasıyla karşı karşıyayız

İşte Mahmut Övür'ün çok çarpıcı yazısı

Ankara Emniyeti'ndeki "kumpas" skandalı giderek büyüyor. Bir organize suç örgütü üzerinden, siyasete kurulan kumpasın altyapısı aslında bir süredir yoğun biçimde oluşturulmaya çalışılıyor. Bu zaman içinde, bugün açığa çıkan hatta bir kısmı hâlâ kendilerini saklamayı başaran polis ekibi, sürekli hem FETÖ'cü kaçkınlara hem de CHP'yi destekleyen fondaş medyaya "siyaset-mafya iç içe geçmiş" biçiminde bol bol haber sızdırdı. Israrlı bir itibarsızlaştırma siyaseti izledi.