Bakan Gül, infaz koruma memurlarının yeni kıyafetlerini tanıttı

"Arkadaşlarımız botlardan şikayet ettiler. Bir de kıyafetlerin renklerinin çabuk solduğunu ve iyi durmadığını, daha kaliteli olması yönünde taleplerini ilettiler. Gerek tasarım, gerekse hem kumaşı hem dikimi tüm yönleriyle arkadaşlarımızın uzun çalışmaları, gayretleri oldu. Tüm bu modeller de çalışanlarımızın görüşüne sunuldu. Onların da desteklediği, beğendiği modelleri hep birlikte göreceğiz. Cezaevlerinde bugün 50 bine yakın hükümlü, tutuklu meslek sahibi olmaktadır. Amaç dışarı çıktıktan sonra da topluma entegre olmasıdır. Meslek bilenlerin o mesleğini ifa etmesi, bilmeyenlerin meslek öğrenmesi ceza infaz politikamızın önemli bir parçasıdır. Bugün bu kıyafetler de iş yurtlarımızda, cezaevlerinde dikilecek, üretilecektir."