Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Banka çalışma saatleri 2021: Tam kapanmada bankalar açık mı, kapalı mı olacak? Yasaklarda bankalar çalışacak mı?
Giriş Tarihi: 28.04.2021 10:38 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 11:08

Banka çalışma saatleri 2021: Tam kapanmada , kapalı mı olacak? Yasaklarda bankalar çalışacak mı?

Tam kapanmada , çalışacak mı konusu, kesintisiz sokağa çıkma yasağı kararının ardından araştırılmaya başlandı. 29 Nisan akşamı itibarı ile tam kapanma sürecine geçiliyor. Bu doğrultuda, tam kapanmada bankalar açık mı, kapalı mı sorusu da merak konusu oldu. Para gönderimi veya alımı yapacak olanlar, tam kapanmada banka vezneleri çalışıyor mu, kapalı mı konusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlanırken tam kapanmada bankaların çalışma saatleri de netlik kazandı. Peki, tam kapanmada bankalar açık mı, kapanacak mı? İşte, sokağa çıkma yasağında banka çalışma saatleri

Banka çalışma saatleri 2021: Tam kapanmada bankalar açık mı, kapalı mı olacak? Yasaklarda bankalar çalışacak mı?

Türkiye, 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasını kapsayan 17 günlük tam kapanma sürecine geçiyor. Hâl böyle olunca, tam kapanmada gibi birçok soru da merak konusu oldu. Banka vezneleri ile para alımı ya da gönderimi yapmayı düşünen milyonlarca vatandaş, tam kapanmada banka çalışma saatleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile tam kapanma yasaklarda bankalar açık mı, kapalı mı ve saat kaça kadar çalışıyor konuları netlik kazandı. Peki, tam kapanma yasakta bankalar açık mı, çalışacak mı? Bankalar saat kaçta açılacak ve kaçta kapanacak? İşte, bu soruların yanıtları...

Banka çalışma saatleri 2021: Tam kapanmada bankalar açık mı, kapalı mı olacak? Yasaklarda bankalar çalışacak mı?

TAM KAPANMA NE KADAR SÜRECEK?

29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Banka çalışma saatleri 2021: Tam kapanmada bankalar açık mı, kapalı mı olacak? Yasaklarda bankalar çalışacak mı?

KAPALI OLACAK İŞLETMELER

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yukarıda belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecektir.

Banka çalışma saatleri 2021: Tam kapanmada bankalar açık mı, kapalı mı olacak? Yasaklarda bankalar çalışacak mı?

TAM KAPANMADA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde bankalar da yer aldı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasakta muaf olacaklar ve kapanma süresince çalışabilecekler.

Banka çalışma saatleri 2021: Tam kapanmada bankalar açık mı, kapalı mı olacak? Yasaklarda bankalar çalışacak mı?

Bankalar 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları yönetim tarafından belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek.

SON DAKİKA