Banka çalışma saatleri 2021: Tam kapanmada bankalar açık mı, kapalı mı olacak? Yasaklarda bankalar çalışacak mı?

Türkiye, 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasını kapsayan 17 günlük tam kapanma sürecine geçiyor. Hâl böyle olunca, tam kapanmada bankalar açık mı gibi birçok soru da merak konusu oldu. Banka vezneleri ile para alımı ya da gönderimi yapmayı düşünen milyonlarca vatandaş, tam kapanmada banka çalışma saatleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile tam kapanma yasaklarda bankalar açık mı, kapalı mı ve saat kaça kadar çalışıyor konuları netlik kazandı. Peki, tam kapanma yasakta bankalar açık mı, çalışacak mı? Bankalar saat kaçta açılacak ve kaçta kapanacak? İşte, bu soruların yanıtları...