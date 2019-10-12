Barış Pınarı şehitlerimize son veda

Evlilik hazırlığı içinde olan Buse Kocabaş'ta şehit nişanlısının tabutuna sarılarak vedalaştı. Şehit Yunus Mermer'in sosyal medya üzerinden paylaştığı, "Ölümün yaklaştığını bile bile zamanın geçmesini isteyenler ya askerdir ya da mahkum" paylaşımı ise yürek burktu.