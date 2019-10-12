Barış Pınarı şehitlerimize son veda
Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Onbaşı Yunus Mermer memleketi Konya'da, Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu Ankara'da, Uzman Çavuş Hacı Bebek Kahramanmaraş'ta, Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen Bilecik'te son yolculuklarına uğurlandı.
Giriş Tarihi: 12.10.2019
15:17
Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
15:54
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten TSK unsurlarına Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde
PKK/ PYD terör örgütü tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in (24) naaşı Musalla Mezarlığındaki Namazgah'a getirildi.
Öğle namazını müteakip düzenlenen törende şehidin yakınları gözyaşlarını tutamazken kız kardeşi Fatma Zehra Mermer, "Polis olacağım, öcünü alacağım" diyerek ağabeyine seslendi.
Evlilik hazırlığı içinde olan Buse Kocabaş'ta şehit nişanlısının tabutuna sarılarak vedalaştı. Şehit Yunus Mermer'in sosyal medya üzerinden paylaştığı, "Ölümün yaklaştığını bile bile zamanın geçmesini isteyenler ya askerdir ya da mahkum" paylaşımı ise yürek burktu.
Geçen yıl göreve başladığı öğrenilen şehit Yunus Mermer kılınan cenaze namazı sonrası Konya şehitliğinde dualar eşliğinde toprağa verildi.
Cenaze töreninde şehidin ailesi, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Konya milletvekilleri ve siyasilerin yanı sıra vatandaşlarda yoğun katılımla yer aldı.
PİYADE SÖZLEŞMELİ ER AHMET TOPÇU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Barış Pınarı Harekâtı'nın ilk asker şehidi Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.