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Barış Pınarı şehitlerimize son veda

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Onbaşı Yunus Mermer memleketi Konya'da, Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu Ankara'da, Uzman Çavuş Hacı Bebek Kahramanmaraş'ta, Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen Bilecik'te son yolculuklarına uğurlandı.

Giriş Tarihi: 12.10.2019 15:17 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 15:54
Barış Pınarı şehitlerimize son veda

Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten TSK unsurlarına Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde / terör örgütü tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in (24) naaşı Musalla Mezarlığındaki Namazgah'a getirildi.

Barış Pınarı şehitlerimize son veda

Öğle namazını müteakip düzenlenen törende şehidin yakınları gözyaşlarını tutamazken kız kardeşi Fatma Zehra Mermer, "Polis olacağım, öcünü alacağım" diyerek ağabeyine seslendi.

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Barış Pınarı şehitlerimize son veda

Evlilik hazırlığı içinde olan Buse Kocabaş'ta şehit nişanlısının tabutuna sarılarak vedalaştı. Şehit Yunus Mermer'in sosyal medya üzerinden paylaştığı, "Ölümün yaklaştığını bile bile zamanın geçmesini isteyenler ya askerdir ya da mahkum" paylaşımı ise yürek burktu.

Barış Pınarı şehitlerimize son veda

Geçen yıl göreve başladığı öğrenilen şehit Yunus Mermer kılınan cenaze namazı sonrası Konya şehitliğinde dualar eşliğinde toprağa verildi.

Barış Pınarı şehitlerimize son veda

Cenaze töreninde şehidin ailesi, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Konya milletvekilleri ve siyasilerin yanı sıra vatandaşlarda yoğun katılımla yer aldı.

Barış Pınarı şehitlerimize son veda

Şehit Yunus Mermer için Konya'da cenaze töreni düzenlendi

Barış Pınarı şehitlerimize son veda

PİYADE SÖZLEŞMELİ ER AHMET TOPÇU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Barış Pınarı Harekâtı'nın ilk asker şehidi Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

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