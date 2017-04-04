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Başbuğ 'in hiç görmediğiniz fotoğrafları

Giriş Tarihi: 04.04.2017 14:48 Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 11:57
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Başbuğ 'in hiç görmediğiniz fotoğrafları
Başbuğ Alparslan Türkeş'in hiç görmediğiniz fotoğrafları

1960'ta Milli Birlik Komitesi (MBK), Devlet ve Hükümet Başkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Orgeneral Cemal Gürsel (ortada), MBK üyesi ve Başbakanlık Müsteşarı Albay (solda) ile birlikte Zırhlı Birlikler Okulu'nu ziyaretinde görülüyor.

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Başbuğ 'in hiç görmediğiniz fotoğrafları
Başbuğ Alparslan Türkeş'in hiç görmediğiniz fotoğrafları

Fotoğrafta Milli Birlik Komitesi (MBK), Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'in (ortada), 23 Haziran 1960 yılında gazete sahipleri ve yöneticilerini Başbakanlık'ta kabulü görülüyor. Kabulde, MBK üyesi ve Başbakanlık Müsteşarı Albay (Gürsel'in solunda), Kemal Satır (solda), Bülent Ecevit (sol 2), Ahmet Emin Yalman (sol 9), Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürü Ahmet Yıldız (Gürsel'in sağında), Bedii Faik Akın (Yıldız'ın yanında) ile Ali İhsan Göğüs (ayakta sağ 4) de yer almıştı.

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Başbuğ 'in hiç görmediğiniz fotoğrafları
Başbuğ Alparslan Türkeş'in hiç görmediğiniz fotoğrafları

Yeni Delhi büyükelçilik müşaviri olarak Hindistan'a gönderilen Milli Birlik Komitesi (MBK) eski üyesi Türkeş (sol 3), 3 yıl aradan sonra 21 Şubat 1963'te Hindistan'dan Ankara'ya dönüşünde eşi Muzaffer Türkeş (sağ 3) ile kendilerini karşılamaya gelenleri selamlarken görülüyor. Gazeteciler Mete Akyol (sol arkada), Güngör Yerdes, Selman Erdoğdu, Erdoğan Örtülü.

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Başbuğ 'in hiç görmediğiniz fotoğrafları
Başbuğ Alparslan Türkeş'in hiç görmediğiniz fotoğrafları

Cumhuriyet Bayramı'nın 47. yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene (soldan sağa); MHP Genel Başkanı Türkeş, Cumhuriyetçi Parti (CP) Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu, Faruk Önder, Millet Partisi (MP) Genel Başkanı Osman Bölükbaşı, Hıfzı Oğuz Bekata, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Sekreteri Bülent Ecevit de katılmıştı.

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Başbuğ 'in hiç görmediğiniz fotoğrafları
Başbuğ Alparslan Türkeş'in hiç görmediğiniz fotoğrafları

MHP Genel Başkanı Türkeş, 8 Mayıs 1971'de düzenlenen MHP'nin 10. Genel Kurulu'nda görülüyor.

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Başbuğ 'in hiç görmediğiniz fotoğrafları
Başbuğ Alparslan Türkeş'in hiç görmediğiniz fotoğrafları

14 Mart 1971'de Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay (ortada), siyasi parti liderleri ve temsilcileriyle toplantı yaparken görülüyor. Toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı İsmet İnönü, Birlik Partisi (BP) Genel Başkanı Mustafa Timisi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı , Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) Genel Başkanı Osman Bölükbaşı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli, Cumhuriyetçi Güven Partisi (CGP) Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu, Milli Nizam Partisi (MNP) Genel Başkanı Necmettin Erbakan katılmıştı.

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Başbuğ 'in hiç görmediğiniz fotoğrafları
Başbuğ Alparslan Türkeş'in hiç görmediğiniz fotoğrafları

19 Ocak 1974'te MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş, Ankara Atatürk Spor Sarayı'nda ''Türkiye'nin meseleleri'' konusunda düzenlenen konferansta konuşurken görülüyor.

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