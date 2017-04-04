Başbuğ Alparslan Türkeş'in hiç görmediğiniz fotoğrafları

Fotoğrafta Milli Birlik Komitesi (MBK), Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'in (ortada), 23 Haziran 1960 yılında gazete sahipleri ve yöneticilerini Başbakanlık'ta kabulü görülüyor. Kabulde, MBK üyesi ve Başbakanlık Müsteşarı Albay Alparslan Türkeş (Gürsel'in solunda), Kemal Satır (solda), Bülent Ecevit (sol 2), Ahmet Emin Yalman (sol 9), Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürü Ahmet Yıldız (Gürsel'in sağında), Bedii Faik Akın (Yıldız'ın yanında) ile Ali İhsan Göğüs (ayakta sağ 4) de yer almıştı.