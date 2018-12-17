Başkan Erdoğan, 100 yaşındaki Müzeyyen Nine'nin o isteğini kırmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra gazetecilerin 'Cumhurbaşkanımızla ne konuştunuz?' sorusu üzerine Müzeyyen Gökmen, Torumun için, yetimim için iş istedim''dedi. Gökmen'in elinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dağıttı iki adet oyuncağın olduğu görüldü.