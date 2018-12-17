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  • Başkan Erdoğan, 100 yaşındaki Müzeyyen Nine'nin o isteğini kırmadı

Başkan Erdoğan, 100 yaşındaki 'nin o isteğini kırmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'daki programının ardından 100 yaşındaki Müzeyyen Gökmen adlı vatandaşla sohbet etti. Gökmen'in, torunu için iş istediğini duyan Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı'na "Teyzemizin durumuyla ilgilenin." talimatını verdi.

Giriş Tarihi: 17.12.2018 20:40 Güncelleme Tarihi: 17.12.2018 20:43
Başkan Erdoğan, 100 yaşındaki Müzeyyen Nine'nin o isteğini kırmadı
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Başkan Erdoğan, 100 yaşındaki Müzeyyen Nine'nin o isteğini kırmadı

Cumhurbaşkanı 'ın, toplu açılış töreni alanında kalabalık arasında 100 yaşındaki Müzeyyen Gökmen dikkat çekti.

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Başkan Erdoğan, 100 yaşındaki Müzeyyen Nine'nin o isteğini kırmadı

Miting alanında kadınların arasında ön tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinleyen Gökmen, yaşlılığı nedeniyle ayakta fazla duramayınca, sağlık görevlileri ve Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından platformun önüne alınıp sandalyeye oturtuldu.

Başkan Erdoğan, 100 yaşındaki Müzeyyen Nine'nin o isteğini kırmadı

Erdoğan'ın konuşmasının ardından yanındaki 15 yaşlarındaki bir yakının yardımıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gitti. Sohbet sırasında torunu Veyis Gökmen için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş istedi. Erdoğan da Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı yanına çağırıp, ''Teyzemizin durumuyla ilgilenin' diye talimat verdi.

Başkan Erdoğan, 100 yaşındaki Müzeyyen Nine'nin o isteğini kırmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra gazetecilerin 'Cumhurbaşkanımızla ne konuştunuz?' sorusu üzerine Müzeyyen Gökmen, Torumun için, yetimim için iş istedim''dedi. Gökmen'in elinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dağıttı iki adet oyuncağın olduğu görüldü.

Başkan Erdoğan, 100 yaşındaki Müzeyyen Nine'nin o isteğini kırmadı

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de Veyis Gökmen'e, telefonla ulaştıklarını ve belediyeye görüşme yapmak için davet ettiklerini belirtti.

Başkan Erdoğan, 100 yaşındaki Müzeyyen Nine'nin o isteğini kırmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası, müze önünde kendisini bekleyenlerle sohbet etti. Erdoğan, Konya Valiliği'ni ziyaret etikten sonra Selçuk Kongre Merkezi'ndeki 'Selam Vakti Buluşmaları' adlı akşam yemeğine katıldı.

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