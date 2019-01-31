Başkan Erdoğan AK Parti'nin manifestosunu açıkladı

1- ŞEHİR PLANLAMALARI
Uzun vadeli ve hakkaniyete uygun şekilde hazırlanacak, istismara açık parsel bazlı puan değişikliklerine geçit yok. İstismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine kesinlikle geçit vermeyeceğiz. Şehir planlarını ve imar uygulamalarını şeffaf bir şekilde hazırlayacağız.
Zorunlu hallerde yapılması gereken plan değişiklikleriyle ilgili süreçleri de aynı şekilde halkın gözetiminde yürüteceğiz. Muhtarlık binalarında ilan edilecek plan değişikliklerini, milletimizin görüşü ve onayı alındıktan sonra daha etkin bir şekilde uygulamaya geçireceğiz.