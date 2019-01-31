Başkan Erdoğan AK Parti'nin manifestosunu açıkladı

Başkan Erdoğan, "Cumhur İttifakı bizim için bir beka meselemizdir. Gayretimiz bu anlayışla devam edecek." dedi ve

"Manifestomuzu sizlerle paylaşmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Önümüzdeki seçimlerde milletimizin tercihini yine hizmet siyasetinden yana kullanarak, AK Parti'yi açık ara birinci parti olarak çıkaracağınıza inanıyorum. 31 Mart seçimlerinde ortaya çıkacak sonucun şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. " diyerek 11 maddelik manifestoyu açıkladı.

İŞTE O 11 BAŞLIK!