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Başkan Erdoğan 'nin manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı , Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen ''31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı''nda konuştu. Başkan Erdoğan, konuşmasında partisinin 11 maddelik seçim manifestosunu da açıkladı.

Giriş Tarihi: 31.01.2019 14:10 Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 14:34
Başkan Erdoğan AK Parti'nin manifestosunu açıkladı

Başkan Erdoğan, "Cumhur İttifakı bizim için bir beka meselemizdir. Gayretimiz bu anlayışla devam edecek." dedi ve

"Manifestomuzu sizlerle paylaşmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Önümüzdeki seçimlerde milletimizin tercihini yine hizmet siyasetinden yana kullanarak, 'yi açık ara birinci parti olarak çıkaracağınıza inanıyorum. 31 Mart seçimlerinde ortaya çıkacak sonucun şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. " diyerek 11 maddelik manifestoyu açıkladı.

İŞTE O 11 BAŞLIK!

Başkan Erdoğan AK Parti'nin manifestosunu açıkladı

1- ŞEHİR PLANLAMALARI

Uzun vadeli ve hakkaniyete uygun şekilde hazırlanacak, istismara açık parsel bazlı puan değişikliklerine geçit yok. İstismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine kesinlikle geçit vermeyeceğiz. Şehir planlarını ve imar uygulamalarını şeffaf bir şekilde hazırlayacağız.

Zorunlu hallerde yapılması gereken plan değişiklikleriyle ilgili süreçleri de aynı şekilde halkın gözetiminde yürüteceğiz. Muhtarlık binalarında ilan edilecek plan değişikliklerini, milletimizin görüşü ve onayı alındıktan sonra daha etkin bir şekilde uygulamaya geçireceğiz.

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Başkan Erdoğan AK Parti'nin manifestosunu açıkladı

Yapılan çalışmalar konusunda ilgili tüm kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinin fikirlerine başvuracak, kararları demokratik katılım süreçlerini işleterek, en geniş uzlaşmayla alacağız. Milletimizin hayat kalitesini artırmayan hiçbir işe vakit ve kaynak ayırmayacağız. Potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirerek, şehirlerimizi çekim merkezi haline getirecek projelere öncelik vereceğiz.

Başkan Erdoğan AK Parti'nin manifestosunu açıkladı

2- ALTYAPI VE ULAŞIM

Bu konu çözülmeden şehirlerimizi gerçek anlamda şehir haline getirmiş olamayacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğalgaz, enerji ve iletişim hatları gibi temel altyapı sorunları tamamen çözülmemiş hiçbir şehrimizi bırakmayacağız.

Başkan Erdoğan AK Parti'nin manifestosunu açıkladı

AK Partili olmayan belediyelerde de altyapı eksiklerinin tamamlanması çalışmalarını yakından takip edeceğiz. Toplu taşıma projelerini hızlandırıp yaygınlaştırarak, şehirlerde yaşayan insanlarımızı trafikte boğulmaktan kurtaracağız. Otopark meselesini, hem şehir planlarında, hem de imar
uygulamalarında asli öncelik haline getireceğiz. Böylece sokaklarımızdaki araç istilasına son verip, kaldırımlarımızı sadece yayaların hizmetine sunacağız.

Başkan Erdoğan AK Parti'nin manifestosunu açıkladı

3- KENTSEL DÖNÜŞÜM

Projeleri, şehirlerimizi hem deprem riskinden, hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönük olarak geliştireceğiz. Bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübelerin ışığında, bina bazlı kentsel dönüşümden ziyade alan bazlı kentsel dönüşümü teşvik edeceğiz.

Başkan Erdoğan AK Parti'nin manifestosunu açıkladı

Tek tip kentsel dönüşüm uygulamaları yerine, bölgenin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeten çözümler üreteceğiz. Fiziki dönüşümü kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümle birlikte tasarlayarak, yepyeni bir şehircilik hamlesi başlatacağız. Millet kıraathanelerini mahalle düzeyine kadar yaygınlaştıracağız.

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