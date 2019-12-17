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  • Başkan Erdoğan, "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini ziyaret etti

Başkan Erdoğan, "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı , "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Küresel Forumu'na katılmak üzere bulunduğu 'deki BM Ofisi'nde "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini gezdi.

Giriş Tarihi: 17.12.2019 18:42 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 18:49
Başkan Erdoğan, Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor sergisini ziyaret etti

Erdoğan'a, 'de yaşayan Suriyeli sanatçıların yaptığı resimlerden derlenen karma sergiyi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Fecir Alptekin tanıttı.

Başkan Erdoğan, Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor sergisini ziyaret etti

Forum çerçevesinde, Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" başlıklı sergiyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'deki temaslarına devam etmek üzere sergi alanından ayrıldı.

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Başkan Erdoğan, Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor sergisini ziyaret etti

Sergiyi, Erdoğan ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BM Ofisi Daimi Temsilcisi Sadık Arslan ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da gezdi.

Başkan Erdoğan, Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor sergisini ziyaret etti
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Başkan Erdoğan, Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor sergisini ziyaret etti
Başkan Erdoğan, Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor sergisini ziyaret etti
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