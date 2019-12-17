Başkan Erdoğan, "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini ziyaret etti
Başkan Erdoğan, "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini ziyaret etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Cenevre'deki BM Ofisi'nde "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini gezdi.
Giriş Tarihi: 17.12.2019
18:42
Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
18:49
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