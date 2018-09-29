Başkan Erdoğan Köln'de Merkez Cami'nin açılışını yaptı! İşte törenden dikkat çeken kareler

"HER ALANDA İŞBİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Kritik bir dönemde son derece verimli, son derece başarılı bir ziyaret yaptık. Almanya'nın bazı fikir ayrılıklarına düşsek de bundan sonra her alanda işbirliğimizi güçlendireceğiz. Gerek Sayın Steinmeier gerekse Sayın Merkel ile görüşmelerimizde iki ülkeyi yakından ilgilendiren meseleleri samimiyetle ele aldık. an: "İki gün boyunca yaptığımız temasların köklü Türk-Alman dostluğunu daha da perçinlediğini düşünüyorum.