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Başkan Erdoğan 'de 'nin ını yaptı! İşte törenden dikkat çeken kareler

Giriş Tarihi: 29.09.2018 19:04 Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 19:19
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Başkan Erdoğan 'de 'nin ını yaptı! İşte törenden dikkat çeken kareler
Başkan Erdoğan Köln'de Merkez Cami'nin açılışını yaptı! İşte törenden dikkat çeken kareler

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı 'nın şehrinde cami ını gerçekleştirdi.

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Başkan Erdoğan 'de 'nin ını yaptı! İşte törenden dikkat çeken kareler
Başkan Erdoğan Köln'de Merkez Cami'nin açılışını yaptı! İşte törenden dikkat çeken kareler

Başkan Erdoğan 'nin ında vatandaşlara da hitap etti.

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Başkan Erdoğan 'de 'nin ını yaptı! İşte törenden dikkat çeken kareler
Başkan Erdoğan Köln'de Merkez Cami'nin açılışını yaptı! İşte törenden dikkat çeken kareler

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöykle:

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Başkan Erdoğan 'de 'nin ını yaptı! İşte törenden dikkat çeken kareler
Başkan Erdoğan Köln'de Merkez Cami'nin açılışını yaptı! İşte törenden dikkat çeken kareler

"HER ALANDA İŞBİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Kritik bir dönemde son derece verimli, son derece başarılı bir ziyaret yaptık. 'nın bazı fikir ayrılıklarına düşsek de bundan sonra her alanda işbirliğimizi güçlendireceğiz. Gerek Sayın Steinmeier gerekse Sayın Merkel ile görüşmelerimizde iki ülkeyi yakından ilgilendiren meseleleri samimiyetle ele aldık. an: "İki gün boyunca yaptığımız temasların köklü Türk-Alman dostluğunu daha da perçinlediğini düşünüyorum.

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Başkan Erdoğan 'de 'nin ını yaptı! İşte törenden dikkat çeken kareler
Başkan Erdoğan Köln'de Merkez Cami'nin açılışını yaptı! İşte törenden dikkat çeken kareler

"YENİ DÖNEM ÇOK DAHA AYDINLIK OLACAK"

Bu işbirliğinin faydalarını herkesten önce genelinde yaşayan 3 buçuk milyona aşkın insanımızın hissedeceğine inanıyorum. Yeni dönem çok daha aydınlık çok daha huzurlu günlere vesile olacaktır.

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Başkan Erdoğan 'de 'nin ını yaptı! İşte törenden dikkat çeken kareler
Başkan Erdoğan Köln'de Merkez Cami'nin açılışını yaptı! İşte törenden dikkat çeken kareler

BURADAN FEYZ ALAN TERÖRE KARIŞMAZ

Bugün burada tarihi bir ana şahit ediyoruz. Caminin temeli atıldığı zaman kimi dar görüşlü kişiler protesto düzenlemiş caminin ına karşı çıkmışlardı.

Camimiz aynı zamanda genelinde yaşayan milyonlarca Müslümanın da gurur abidesidir. İşte burada ve buradan feyzini nasibini alan teröre karışmaz.

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Başkan Erdoğan 'de 'nin ını yaptı! İşte törenden dikkat çeken kareler
Başkan Erdoğan Köln'de Merkez Cami'nin açılışını yaptı! İşte törenden dikkat çeken kareler

Adı, iddiası, ideolojisi ne olursa olsun teröre bulaşan, şiddete bulaşan, Müslümanların canına kasteden hiçbir yapının İslam'la, Müslümanlıkla, bizim inancımızla bağı yoktur.

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