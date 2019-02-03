Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile kahvaltıda buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kısıklı'daki konutlarından Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan'ın ardından Ürdün Kralı 2. Abdullah ile eşi Rania el Abdullah da köşke geldi. Köşkün girişinde Ürdün bayrağı da göndere çekildi.