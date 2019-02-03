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Başkan Erdoğan, Kralı 2. Abdullah ile kahvaltıda buluştu

Giriş Tarihi: 03.02.2019 12:53 Güncelleme Tarihi: 03.02.2019 12:55
Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile kahvaltıda buluştu

Türkiye Cumhurbaşkanı , Kralı 2. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde, kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile kahvaltıda buluştu

Cumhurbaşkanı , Kralı 2. Abdullah ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin fotoğraf paylaştı.

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Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile kahvaltıda buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kısıklı'daki konutlarından Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan'ın ardından Kralı 2. Abdullah ile eşi Rania el Abdullah da köşke geldi. Köşkün girişinde Ürdün bayrağı da göndere çekildi.

Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile kahvaltıda buluştu


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kralı 2. Abdullah ile eşi Rania el Abdullah'ı Tarabya Köşkü'ne gelişlerinde dün akşam da karşılamıştı.

Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile kahvaltıda buluştu

Cumhurbaşkanı 'ın eşi Emine Erdoğan, Kralı 2. Abdullah ve Kraliçe Rania el Abdullah'ın İstanbul ziyaretiyle ilgili Twitter'den mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile kahvaltıda buluştu

Emine Erdoğan, " Kralı II. Abdullah ve Kraliçe Rania el Abdullah ile güzel bir İstanbul akşamı geçirdik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" notuyla fotoğraf paylaştı.

Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile kahvaltıda buluştu

Erdoğan ve 2. Abdullah'ın bir araya geldiği yemekte, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yer aldı.

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