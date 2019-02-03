Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile kahvaltıda buluştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde, kahvaltıda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin fotoğraf paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kısıklı'daki konutlarından Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan'ın ardından Ürdün Kralı 2. Abdullah ile eşi Rania el Abdullah da köşke geldi. Köşkün girişinde Ürdün bayrağı da göndere çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kraliçe Rania el Abdullah'ın İstanbul ziyaretiyle ilgili Twitter'den mesaj yayımladı. Emine Erdoğan, 'Ürdün Kralı II. Abdullah ve Kraliçe Rania el Abdullah ile güzel bir İstanbul akşamı geçirdik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum' notuyla fotoğraf paylaştı. Erdoğan ve 2. Abdullah'ın bir araya geldiği yemekte, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yer aldı.