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Başkan Erdoğan'a 'da sevgi seli

Başkan , 'nın başkenti Berlin'de Türk vatandaşları tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

Giriş Tarihi: 19.01.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020 15:06
Başkan Erdoğan'a Almanya'da sevgi seli

Başkan , 'nın başkenti Berlin'de Türk vatandaşları tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

Başkan Erdoğan'a Almanya'da sevgi seli

Erdoğan, Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine Libya konusunda gerçekleştirilecek Zirve'ye katılmak için Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi.

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Başkan Erdoğan'a Almanya'da sevgi seli

Erdoğan, kalacağı Ritz Carlton Otel'in önünde kendisini bekleyen vatandaşlar tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı. Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra otele giriş yaptı.

Başkan Erdoğan'a Almanya'da sevgi seli

Zirve'de, Libya'da önümüzdeki dönemde barış ve istikrarın süratle tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde somut kararlar alınması öngörülüyor.

Başkan Erdoğan'a Almanya'da sevgi seli
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Başkan Erdoğan'a Almanya'da sevgi seli
Başkan Erdoğan'a Almanya'da sevgi seli
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