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Haberler Galeri Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte? 2021 EGM PA ile Jandarma Bekçi alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 28.10.2021 08:29 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 08:29

Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte? 2021 EGM PA ile Jandarma Bekçi alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

EGM ve PA duyuruları yakından takip edilirken bekçi alımı başvuruları ile ilgili gelişmeler merak ediliyor. Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 10 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Kamu kurumunda görev almak isteyen vatandaşlar bekçi alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Alım ilanı henüz yayınlanmadı bu nedenle alımın gerçekleştirileceği tarihin yıl sonuna kadar gelmesi bekleniyor. Peki Bekçi alımı ne zaman? 2021 EGM PA ile Jandarma Bekçi alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir? İşte detaylar…

Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte? 2021 EGM PA ile Jandarma Bekçi alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

Bekçi alımı ile ilgili son gelişmeler binlerce vatandaşın gündeminde bulunuyor. Ekim ayının son gününe gelinirken Jandarma Bekçi alımının yapılacağı tarih merak ediliyor. EGM PA duyuruları bu dönemde önem kazanırken ilgili şartları taşıyan adaylar arasında 10 bin bekçi alımı gerçekleşecek. Peki Bekçi alımı ne zaman? 2021 EGM PA ile Jandarma Bekçi alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte? 2021 EGM PA ile Jandarma Bekçi alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımı tarihleri henüz belli olmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmedi. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

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Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte? 2021 EGM PA ile Jandarma Bekçi alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN? 2021

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı. Henüz bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağı belli olmadı.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

- İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL

- Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL

- Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL maaş alacak.

Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte? 2021 EGM PA ile Jandarma Bekçi alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

EGM BEKÇİLİK 2021 ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte? 2021 EGM PA ile Jandarma Bekçi alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

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