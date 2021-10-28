Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte? 2021 EGM PA ile Jandarma Bekçi alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

EGM ve PA duyuruları yakından takip edilirken bekçi alımı başvuruları ile ilgili gelişmeler merak ediliyor. Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 10 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Kamu kurumunda görev almak isteyen vatandaşlar bekçi alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Alım ilanı henüz yayınlanmadı bu nedenle alımın gerçekleştirileceği tarihin yıl sonuna kadar gelmesi bekleniyor. Peki Bekçi alımı ne zaman? 2021 EGM PA ile Jandarma Bekçi alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir? İşte detaylar…