Giriş Tarihi: 19.04.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025
10:22
Berk Atan sağlık durumu ile sevenlerini korkuttu! Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan kaza mı geçirdi, ne oldu?
Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan kaza mı geçirdi, ne oldu soruları sabah saatlerinde arama motorlarına yöneltildi. Ünlü oyuncunun sevenlerini korkutan haberin yayılması ardından olaya dair detaylar takip edildi. İstanbul'dan Eskişehir'e doğru gittiği belirlenen aracın kaza yapması sonucu ünlü isim apar topar hastaneye kaldırıldı. Berk Atan sağlık durumu ile gündemde. İşte, olaya dair merak edilenler: