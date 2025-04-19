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Haberler Galeri Berk Atan sağlık durumu ile sevenlerini korkuttu! Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan kaza mı geçirdi, ne oldu?
Giriş Tarihi: 19.04.2025 10:22 Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 10:22

Berk Atan sağlık durumu ile sevenlerini korkuttu! Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan kaza mı geçirdi, ne oldu?

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan kaza mı geçirdi, ne oldu soruları sabah saatlerinde arama motorlarına yöneltildi. Ünlü oyuncunun sevenlerini korkutan haberin yayılması ardından olaya dair detaylar takip edildi. İstanbul'dan Eskişehir'e doğru gittiği belirlenen aracın kaza yapması sonucu ünlü isim apar topar hastaneye kaldırıldı. Berk Atan sağlık durumu ile gündemde. İşte, olaya dair merak edilenler:

Berk Atan sağlık durumu ile sevenlerini korkuttu! Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan kaza mı geçirdi, ne oldu?

Berk Atan sağlık durumu ile sevenlerini korkuttu. Oyuncunun içinde bulunduğu ekip aracı yolda kaza yaptı. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Atan'ı hastaneye kaldırdı. Sürücü gözaltına alınırken araçta da hasar oluştu. Peki, Berk Atan'ın son durumu nedir?

Berk Atan sağlık durumu ile sevenlerini korkuttu! Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan kaza mı geçirdi, ne oldu?

BERK ATAN SAĞLIK DURUMU: APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI!

Sezonlardır takip edilen Gönül Dağı dizisinde Taner karakterine hayat veren oyuncu Berk Atan'ın içinde bulunduğu İstanbul'dan Eskişehir istikametine doğru yolculuk eden ekip aracı, yolda kaza yaptı.

İlk müdahale sonrası oyuncu en yakın hastaneye kaldırıldı.

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Berk Atan sağlık durumu ile sevenlerini korkuttu! Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan kaza mı geçirdi, ne oldu?

İddialara göre, hastanede yapılan tetkiklere göre oyuncunun kaburga kemiğinde çatlak tespit edildi. Hayati tehlikesi bulunmadığı bildirilen oyuncunun yine de gözetim altında tutulacağı iddia edildi.

Berk Atan sağlık durumu ile sevenlerini korkuttu! Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan kaza mı geçirdi, ne oldu?

Oyuncunun sevenlerini endişelendiren kaza haberi ardından geçmiş olsun mesajları paylaşılmaya başlarken Berk Atan'ın yeniden sete dönmesi için zaman alan bir tedavi sürecinden geçmesi gerektiği de iddia edildi.

Bu sebeple diziye bir süre ara verilmesi bekleniyor.

Berk Atan sağlık durumu ile sevenlerini korkuttu! Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan kaza mı geçirdi, ne oldu?

BERK ATAN KİMDİR?

26 Eylül 1991 İzmir doğumlu Berk Atan, Boşnak kökenlidir. 2012 Best Model of Turkey birincisi olan Atan, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim görüyor.