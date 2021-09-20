Bu kareler sadece Sabah.com.tr’de! Türk Hava Kuvvetleri’nden İstanbul semalarında nefes kesen uçuş...

21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı semalarında Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetleri uçakları selamlama uçuşu yaptı. Saat 11.00 sıralarında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait MIG-29 uçakları, İstanbul Boğazı üzerinde belirdi. Selamlama uçuşu yaklaşık yarım saat sürdü. Uçuş sırasında havadan çekilen görüntüler adeta mest etti. İstanbul semalarında uçuş yapan uçakların yakın plan çekimlerinde İstanbul'un kuşbakışı görüntüsü ve jetler görsel bir şölene imza attı. Türk Hava Kuvvetleri tarafından çekilen fotoğraflarda üç boğaz birden aynı karede yer aldı.