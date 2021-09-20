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Haberler Galeri Bu kareler sadece Sabah.com.tr'de! Türk Hava Kuvvetleri'nden İstanbul semalarında nefes kesen uçuş...
Giriş Tarihi: 20.09.2021 14:33 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 14:59

Bu kareler sadece Sabah.com.tr'de! Türk Hava Kuvvetleri'nden İstanbul semalarında nefes kesen uçuş...

TEKNOFEST öncesi, Türk Hava Kuvvetleri ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri uçakları İstanbul Boğazı semalarında uçuş yaptı. Nefes kesen uçuşun kareleri yalnızca sabah.com.tr'de...

Yunus Emre KAVAK
Bu kareler sadece Sabah.com.tr’de! Türk Hava Kuvvetleri’nden İstanbul semalarında nefes kesen uçuş...

21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı semalarında Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetleri uçakları selamlama uçuşu yaptı.

Bu kareler sadece Sabah.com.tr’de! Türk Hava Kuvvetleri’nden İstanbul semalarında nefes kesen uçuş...

Saat 11.00 sıralarında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait MIG-29 uçakları, İstanbul Boğazı üzerinde belirdi. Selamlama uçuşu yaklaşık yarım saat sürdü.

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Bu kareler sadece Sabah.com.tr’de! Türk Hava Kuvvetleri’nden İstanbul semalarında nefes kesen uçuş...
Uçuş sırasında havadan çekilen görüntüler adeta mest etti. İstanbul semalarında uçuş yapan uçakların yakın plan çekimlerinde İstanbul'un kuşbakışı görüntüsü ve jetler görsel bir şölene imza attı.

Bu kareler sadece Sabah.com.tr’de! Türk Hava Kuvvetleri’nden İstanbul semalarında nefes kesen uçuş...
Türk Hava Kuvvetleri tarafından çekilen fotoğraflarda üç boğaz birden aynı karede yer aldı.

Bu kareler sadece Sabah.com.tr’de! Türk Hava Kuvvetleri’nden İstanbul semalarında nefes kesen uçuş...
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