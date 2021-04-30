Emekli bayram ikramiyesi için milyonlarca emeklinin gözü ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Her yıl 1000 TL olarak yapılan ödemeler bu sene zamla beraber 1100 TL olarak emeklilerin hesabına geçecek. Bayram öncesi ciddi bir maddi destek sağlayan bu ücretle alakalı olarak "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar, ayın kaçında yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor olması nedeniyle ödemelerin önümüzdeki ayın ilk haftası yapılması bekleniyor.