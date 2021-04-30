Yaklaşık 13 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi için milyonlar geçtiğimiz açıklama gelmiş ve vatandaşlar zamlı ikramiyelerini öğrenmişti. Her sene Ramazan ve Kurban bayramından önce vatandaşlara sağlanan 1000 TL'lik ikramiyelere gelen 100 TL'lik zammın müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Şimdi ise milyonlarca kişi "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar, ayın kaçında yatacak?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. Peki, Bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte tüm detaylar…