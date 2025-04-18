Giriş Tarihi: 18.04.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025
09:14
Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 18 Nisan 2025 Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul Cuma namazı saati ve il il ezan vakitleri
Milyonlarca Müslüman, bugün Cuma namazını kılmak için camilere akın etmeye hazırlanıyor. Öğle namazı vaktini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, Diyanet tarafından paylaşılan ezan vakitleri listesini inceleyerek "bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak" sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan il il ezan saatlerine göre, 18 Nisan Cuma günü Ankara, İzmir ve İstanbul'da Cuma namazı vakitleri netleşti.