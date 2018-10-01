Bulunmaz Hint damadı, Türk kızıyla evlendi

ÖZEL JETLE ALDIRDI

Bu özel gece için otelin tamamı kapatıldı. Hintli damat da ülkesindeki yakınlarını özel uçakla aldırdı. Gelin tarafı, Hintli akrabalarını uçaktan iner inmez karşıladı. Onlara Bodrum'u tanıttı ve ülkemizin güzelliklerini anlattı. Görkemli düğün ise önceki akşam yapıldı. Gelin ve damat iki ülkenin geleneklerine göre giyinip, kuşandı.