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Haberler Galeri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 'Fikirtepe' açıklaması: Yeni bir duruma doğru gidiyoruz
Giriş Tarihi: 18.10.2021 16:13 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 16:13

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 'Fikirtepe' açıklaması: Yeni bir duruma doğru gidiyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm alanını ziyaret ederek "Siz de gördünüz alanın nereden baksanız yüzde 97'si boşaltılmış durumda. 7 bin 200 hanenin olduğu bir proje alanından bahsediyoruz. Çok hızlı boşaltmalar, tahliyeler gerçekleşiyor. İnşallah bu senenin sonu itibariyle bütün proje alanlarımızın içerisinde ihalelerimiz bitmiş, bu bölgenin yıkımları tamamlanmış ve yeni Fikirtepe'nin temellerinin atıldığı, binaların yükseldiği yeni bir duruma doğru gidiyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ’Fikirtepe’ açıklaması: Yeni bir duruma doğru gidiyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle Fikirtepe'de başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında altyapı adına yetersizlik gösteren Fikirtepe'de yarım bırakılan inşaatların tamamlanması, alanın yetersiz olan fiziki ve sosyal çevre koşullarının iyileştirilmesi, çarpık ve düzensiz yapılaşmanın düzeltilmesi adına çalışmalar sürdürüldü. Alanda incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi'nin son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ’Fikirtepe’ açıklaması: Yeni bir duruma doğru gidiyoruz

Fikirtepe'de yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Gürgen, "Bundan iki sene önce biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gündeme gelmesiyle beraber Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak da Sayın Bakanımız Murat Kurum Bey'de görevlendirildi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ’Fikirtepe’ açıklaması: Yeni bir duruma doğru gidiyoruz

Kendisi bu konuyla özel olarak ilgilendi ve arkasında bir mevzuat değişikliği yapıldı. Hem sözleşmelerin feshedilmesiyle ilgili işini yapmayan müteahhitlerin sözleşmelerinin feshedilmesiyle ilgili hem de bakanlığın bazı alanlarda müdahale edip müteahhitlerin yerine projeleri teslim edip, hak sahiplerine vermesiyle ilgili olarak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ’Fikirtepe’ açıklaması: Yeni bir duruma doğru gidiyoruz

Şimdi işte onun örneklerinden bir tanesinde Fikirtepe'de beraberce yaşıyoruz. Fikirtepe'de yaklaşık yedi ay öncesinden yine sahada yapılan toplantılarda hak sahipleri ve müteahhitlerin bulunduğu toplantıda Sayın Bakanımız bütün tarafları dinledikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarını alarak Fikirtepe'deki projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bizim yürüteceğimizin deklarasyonunu yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ’Fikirtepe’ açıklaması: Yeni bir duruma doğru gidiyoruz

Bugün üç tane yapı adasında şu anda emlak konut fiilen inşaatlarına devam ediyor. İki tane ihale yolda, onlar da ekim ayının içerisinde yapılacak ve uygulama alanı içerisindeki yirmi yapı adasının tüm ihaleleri de bu yılın sonunda bitmiş olacak" dedi.

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