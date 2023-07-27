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Haberler Galeri CHP'deki koltuk kavgasıyla ilgili bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yarın duyurabilir
Giriş Tarihi: 27.07.2023 21:48 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 22:15

CHP'deki koltuk kavgasıyla ilgili bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yarın duyurabilir

14-28 Mayıs seçimlerinde yaşanan ağır hezimet sonrası büyük bir krizin içerisine giren CHP'de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu 'istifa' çağrılarına kulak tıkarken, Ekrem İmamoğlu tarafındaki 'değişim' yanlıları da hamlelerini hızlandırdı. İmamoğlu bugün 'değişim' mesajlarını açıklarken CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Gürkan Hacır bomba bir iddiada bulundu. Hacır, İmamoğlu'nun yarın (Cuma) genel başkan adaylığını duyurabileceğini söyledi.

CHP’deki koltuk kavgasıyla ilgili bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yarın duyurabilir

Seçim süreci öncesi demokrasi güzellemeleri yapılıp özgürlük sloganları atılan CHP'de 28 Mayıs sonrası maskenin arkasından bambaşka bir yüz çıktı. Aradan geçen 2 aylık süreçte hemen hemen her hafta bir skandal patlak verirken, ortaya çıkan gizli anlaşmalar ve kamuoyundan saklanan para transferleri gündeme bomba gibi düştü.

CHP’deki koltuk kavgasıyla ilgili bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yarın duyurabilir

Bu süreçte "parti içinde parti" kurmaya çalışan değişim grubunun "darbe" videosu da internete sızınca kıyamet koptu. CHP'de 2 aydır devam eden rant ve koltuk kavgası, kamuoyunu şok etkisi yarattı.

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CHP’deki koltuk kavgasıyla ilgili bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yarın duyurabilir

GÖZLER İMAMOĞLU'NDA!

Seçimlerinin kaybedilmesinin ardından karşılıklı restleşmelerin kesilmediği CHP'de ise koltuk kavgası sertleşmeye devam ediyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamaları sonrası partiden ihraç edilmesinin ardından gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.

CHP’deki koltuk kavgasıyla ilgili bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yarın duyurabilir

İmamoğlu bugün, değişim mesajlarını sosyal medya hesabından açıkladı.

Değişim için açılan internet sitesini bir milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini ve 100 binden fazla kişinin görüş ve önerilerini ilettiğini belirten İmamoğlu, seçmenin CHP'de değişim istediğini vurguladı.

CHP’deki koltuk kavgasıyla ilgili bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yarın duyurabilir

Gelen öneri değerlendiren İmamoğlu "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor" ifadelerini kullandı.

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