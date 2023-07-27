Giriş Tarihi: 27.07.2023 21:48
Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
22:15
CHP'deki koltuk kavgasıyla ilgili bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yarın duyurabilir
14-28 Mayıs seçimlerinde yaşanan ağır hezimet sonrası büyük bir krizin içerisine giren CHP'de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu 'istifa' çağrılarına kulak tıkarken, Ekrem İmamoğlu tarafındaki 'değişim' yanlıları da hamlelerini hızlandırdı. İmamoğlu bugün 'değişim' mesajlarını açıklarken CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Gürkan Hacır bomba bir iddiada bulundu. Hacır, İmamoğlu'nun yarın (Cuma) genel başkan adaylığını duyurabileceğini söyledi.