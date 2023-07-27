CHP’deki koltuk kavgasıyla ilgili bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yarın duyurabilir

Gelen öneri değerlendiren İmamoğlu "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor" ifadelerini kullandı.