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'nin torpilci başkanı İsmail Uygur'un vukuatları

Takvim'in ortaya çıkardığı torpil olayıyla gündeme gelen 'li Belediye Başkanı Ramazan 'un ilk skandalı bu değil. Üniversite öğrencisi oğlu 'u A.Ş.'ye müdür yardımcısı olarak atayan 'li başkanın 2006 yılında Atatürk Meydanı olarak düzenlenen alanda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açılan Atatürk heykelinin yanına kadın ve erkeği sembolize etmek için kendisi ile eşi Afet Uygur'un heykelini yaptırmıştı.

Giriş Tarihi: 30.07.2019 17:13 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 17:51
CHP'nin torpilci başkanı İsmail Uygur'un vukuatları

Torbalı'da göreve seçildikten sonra Başkan Erdoğan'a hakaret ederek ve ilçedeki kahramanların resimlerini söktürerek tepki çeken 'li İsmail Uygur'un kariyeri vukuatlarla dolu. Uygur, 10 yıllık başkanlık döneminde de çok sayıda skandala imza attı.

İşte Uygur'un skandallarını konu alan gazete küpürleri:

CHP'nin torpilci başkanı İsmail Uygur'un vukuatları

'li Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur, oğlu Efe Uygur'u belediye şirketi olan TORBEL A.Ş.'ye müdür yardımcısı olarak atamış ve Takvim bu skandalı ortaya çıkarmıştı..

OĞLUNU MÜDÜR YARDIMCISI YAPTI

Skandalın ortaya çıkmasının ardından büyük tepki gelmiş ve CHP'li Başkan Uygur, "Güvenebileceğim kimse yoktu, geçici bir görevlendirme" diyerek atamayı savunsa da kamuoyundan gelen tepkilerin ardından geri adım atarak, oğlunun görevinden istifa ettiğini açıklamıştı..

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CHP'nin torpilci başkanı İsmail Uygur'un vukuatları

HEYKEL SKANDALI

Türkiye'nin gündemine oturan 'li Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'un ilk vukuatı bu torpil skandalı değil.

Torbalı'da daha önceki dönemlerde de belediye başkanlığı yapan Uygur, 2006 yılında Türkiye'nin gündemine ilçedeki bir heykel tartışmasıyla gelmişti. O dönem gündeme gelen haberlerde "Atatürk Meydanı olarak düzenlenen alanda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açılan Atatürk heykelinin yanına kadın ve erkeği sembolize etmek için Belediye Başkanı İsmail Uygur ile eşi Afet Uygur'un heykelinin yapılması şaşkınlık yarattı" ifadeleri yer almıştı.

CHP'nin torpilci başkanı İsmail Uygur'un vukuatları

TORBALI'DA İSMAİL UYGUR SÜRGÜNÜ

Torbalı'da başkanlık koltuğuna oturan 'li İsmail Uygur, kadroda operasyon yaptı. Birçok müdür ve amirin yerini değiştiren Uygur'un bu tutumu 'sürgün' olarak nitelendirildi

CHP'nin torpilci başkanı İsmail Uygur'un vukuatları

TARİHİ SAYGISIZLIK

Göreve gelir gelmez Başkan Erdoğan'a yönelik hakaretleri ve kent yıldızlı meydanından 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir' in resmini indirerek gündeme gelen Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, yine bir skandala imza attı. Uygur, önceki dönem kent meydanına yaptırılan ay yıldızlı Osmanlı tuğrasını bir gece operasyonuyla bulunduğu yerden kaldırttı

CHP'nin torpilci başkanı İsmail Uygur'un vukuatları

CHP'Lİ BAŞKANDAN ESNAFA ZULÜM

'li Torbalı Belediye Başkan İsmail Uygur, kendisini desteklemeyen CHP'li esnafın işlettiği parkı tahliye ettirdi. Esnaf Fahri Ekici: 30 yıllık CHP'liyim, böyle zulüm görmedim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'nın hakkında suç duyurusunda bulunduğu ve belediyede yaptığı işçi kıyımları ile dikkat çeken CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un skandalları sürüyor. Seçim öncesinde hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağına söz veren CHP'li Başkan Uygur, CHP'lilere bile baskı uyguluyor. Esnaf Fahri Ekici'ye aday belirleme sürecinde başka bir CHP'li adayı desteklediği için baskı uygulayan Uygur, Ekici'nin işlettiği Torbalı Belediyesi'ne ait Muzaffer Kebapçıgil Koruluğu'nda bulunan oyun parkını yıktırdı.

30 YILLIK CHP'LİYİM

Ekici, "30 yıllık CHP'liyim. Aday adaylığı sürecinde CHP'den Torbalı Belediye Başkan aday adayı Övünç Demir'i destekledim. Başkan Uygur'un bunu kine dönüştürdü. Makam arabasıyla gelip, çalışanlara 'Fahri orada mı? Bir haftaya kadar burayı boşaltsın' demiş. Sözleşmem yoktu ama belediyeye işgaliye ödüyordum. Bunun üzerine yeri boşalttım. AK Partili Adnan Yaşar Görmez 5 yıl boyunca birşey yapmadı. CHP'li bir başkanın bunu yapması çok üzücü" dedi.

CHP'nin torpilci başkanı İsmail Uygur'un vukuatları

TARAFTARDAN UYGUR'A TEPKİ

Kulübe altyapı akademisi yapılması için tahsis edilen arazinin 'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur tarafından geri alınması sarı-kırmızılı futbolseverleri kızdırdı


Göztepe'ye 13 Kasım 2017'de altyapı akademisi yapılması için tahsis edilen Torbalı'daki 103 dönümlük arazinin CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur tarafından geri alınması sarı-kırmızılı camiada büyük tepkilere neden oldu. Yönetim konuyla ilgili şimdilik sessizliğini korurken, sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan skandal karara büyük tepki gösterdi. Taraftarlar, "Belediye başkanı sorumluluk almaktır, inisiyatif kullanmaktır, kentin takımına sahip çıkmaktır, Yapılan doğru işleri siyasete malzeme yapmamaktır... Başkan Uygur bu durumu bir an önce temizle... Herkes unutur, Göztepe unutmaz... Babasının malıymış gibi davranıyor... Göztepe'nin geleceği tüm şahsi menfaatlerden ve siyasi çıkar ilişkilerinden üstündür... Geleceğimizi siyasi çatışmalara malzeme yaptırmayız... Bizim iki hayalimiz vardı. Stadımız oluyor, ikincisi bu tesisler. Eğer kim ki bu hayalimize engel olursa tepkimiz çok farklı olur..." şeklinde yorumlarla tepkilerini ortaya koydular.

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