CHP'nin torpilci başkanı İsmail Uygur'un vukuatları

TARAFTARDAN UYGUR'A TEPKİ



Kulübe altyapı akademisi yapılması için tahsis edilen arazinin CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur tarafından geri alınması sarı-kırmızılı futbolseverleri kızdırdı



Göztepe'ye 13 Kasım 2017'de altyapı akademisi yapılması için tahsis edilen Torbalı'daki 103 dönümlük arazinin CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur tarafından geri alınması sarı-kırmızılı camiada büyük tepkilere neden oldu. Yönetim konuyla ilgili şimdilik sessizliğini korurken, sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan skandal karara büyük tepki gösterdi. Taraftarlar, "Belediye başkanı sorumluluk almaktır, inisiyatif kullanmaktır, kentin takımına sahip çıkmaktır, Yapılan doğru işleri siyasete malzeme yapmamaktır... Başkan Uygur bu durumu bir an önce temizle... Herkes unutur, Göztepe unutmaz... Babasının malıymış gibi davranıyor... Göztepe'nin geleceği tüm şahsi menfaatlerden ve siyasi çıkar ilişkilerinden üstündür... Geleceğimizi siyasi çatışmalara malzeme yaptırmayız... Bizim iki hayalimiz vardı. Stadımız oluyor, ikincisi bu tesisler. Eğer kim ki bu hayalimize engel olursa tepkimiz çok farklı olur..." şeklinde yorumlarla tepkilerini ortaya koydular.