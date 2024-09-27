Giriş Tarihi: 27.09.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024
10:28
Devletimiz bir mucizeyi gerçekleştirdi
Yıllarca yaşadığı Hollanda'dan döndüğü Kahramanmaraş'ta asrın felaketine yakalanan ve evini kaybeden Mehmet Cerit (56), eşi ve çocuğuyla birlikte TOKİ tarafından yapılan yeni yuvalarında mutlu bir yaşam sürüyor. 30 yıldan fazla Hollanda'da çalıştıktan sonra emekli olup geldiği memleketi Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremine yakalanan ve evi hasar gören Cerit, depremden sonra doğan kızı Deniz Aden ve eşiyle birlikte Karacasu mevkiinde TOKİ'nin yaptığı deprem konutlarına yerleşti.