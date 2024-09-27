Devletimiz bir mucizeyi gerçekleştirdi

Yapılacaksa bile 2-3 yıl sürer, gerisi Allah kerim demiştim. Ama devletimiz gücünü bir kez daha gösterdi. Yıllarca Hollanda'da yaşadım. Avrupa'yı iyi bilirim. Bu deprem Avrupa'da olsaydı hiçbir ülke bu kadar kısa sürede ayağa kalkamazdı.