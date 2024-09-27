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Giriş Tarihi: 27.09.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 10:28

Devletimiz bir mucizeyi gerçekleştirdi

Yıllarca yaşadığı Hollanda'dan döndüğü Kahramanmaraş'ta asrın felaketine yakalanan ve evini kaybeden Mehmet Cerit (56), eşi ve çocuğuyla birlikte TOKİ tarafından yapılan yeni yuvalarında mutlu bir yaşam sürüyor. 30 yıldan fazla Hollanda'da çalıştıktan sonra emekli olup geldiği memleketi Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremine yakalanan ve evi hasar gören Cerit, depremden sonra doğan kızı Deniz Aden ve eşiyle birlikte Karacasu mevkiinde TOKİ'nin yaptığı deprem konutlarına yerleşti.

TOLGA YANIK
Devletimiz bir mucizeyi gerçekleştirdi

Kahramanmaraşlı Mehmet Cerit (56), 30 yıldan fazla Hollanda'da çalıştıktan sonra emekli olup memleketine döndü. Bahçelievler Mahallesinde 4 katlı bir apartmandan aldığı evinde yaşarken, 6 Şubat depremine yakalandı.

Devletimiz bir mucizeyi gerçekleştirdi

Evi ağır hasar alsa da o dönem hamile olan eşiyle kendilerini güçlükle dışarı atan Cerit, hayatta kaldıklarına şükretti. Bir ay kadar kentte kalan Mehmet Cerit, hamile eşine bir şey olacak korkusuyla Konya'nın Akşehir ilçesinde kiraladığı eve taşındı.

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Devletimiz bir mucizeyi gerçekleştirdi

Burada dünyaya gelen kızına ise Deniz Aden ismini verdi. Karacasu mevkiinde TOKİ'nin yaptığı deprem konutlarından almaya hak kazanan Cerit ailesi memleketlerine geri döndü.

Devletimiz bir mucizeyi gerçekleştirdi

'DEVLETİMİZ GÜCÜNÜ GÖSTERDİ'

Yeni evinin kapılarını SABAH'a açan Cerit, "Evin anahtarlarını, bir yıl gibi kısa bir sürede teslim aldık. Bu kadar çabuk yapılacağını düşünmemiştim.

Devletimiz bir mucizeyi gerçekleştirdi

Yapılacaksa bile 2-3 yıl sürer, gerisi Allah kerim demiştim. Ama devletimiz gücünü bir kez daha gösterdi. Yıllarca Hollanda'da yaşadım. Avrupa'yı iyi bilirim. Bu deprem Avrupa'da olsaydı hiçbir ülke bu kadar kısa sürede ayağa kalkamazdı.

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