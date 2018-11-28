Diyarbakır'da PKK'ya büyük darbe! İŞTE YAKALANANLAR

Diyarbakır'ın Lice, Dicle ve Hazro İlçeleri kırsalında teröristlerin kışı geçirmek için yaptıkları üslenme hazırlıkları Jandarma Özel Harekat Timlerince tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Operasyona çıkan güvenlik güçlerinin geçiş güzergâhlarına yerleştirilen el yapımı uzaktan kumandalı bomba da tespit edilerek imha edildi. Teröristlere ait sığınak ve içerisinde yüklü miktarda yaşam malzemeleri ele geçirildi. Araziyi didik didik eden timler operasyonu başarıyla tamamladı. Terör örgütüne ait 286 kilo esrar ele geçirildi.