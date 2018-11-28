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  • Diyarbakır'da PKK'ya büyük darbe! İŞTE YAKALANANLAR

'da 'ya büyük darbe! İŞTE YAKALANANLAR

'ın , Dicle ve Hazro İlçeleri kırsalında teröristlerin kışı geçirmek için yaptıkları üslenme hazırlıkları Jandarma Özel Harekat Timlerince tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Operasyona çıkan güvenlik güçlerinin geçiş güzergâhlarına yerleştirilen el yapımı uzaktan kumandalı bomba da tespit edilerek imha edildi. Teröristlere ait sığınak ve içerisinde yüklü miktarda yaşam malzemeleri ele geçirildi. Araziyi didik didik eden timler operasyonu başarıyla tamamladı. Terör örgütüne ait 286 kilo esrar ele geçirildi.

Özgür CEBE
Özgür CEBE Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 28.11.2018 09:54
Diyarbakır'da PKK'ya büyük darbe! İŞTE YAKALANANLAR

'ın , Dicle ve Hazro İlçeleri kırsalında teröristlerin kışı geçirmek için yeraltına sığınaklar kazarak yüklü miktarda gıda ve yaşam malzemeleri depoladıkları istihbaratı üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu'nun bizzat yönettiği hava destekli operasyona güvenlik korucuları da katıldı.

Diyarbakır'da PKK'ya büyük darbe! İŞTE YAKALANANLAR

"Bayrak–105 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Efiloğlu 1" adı verilen operasyonda, teröristlerin bahara kadar içinde kalmayı planladıkları 3 adet yeraltına kazılmış sığınak tespit edildi. Roketler adlı Jandarma Özel Harekât Timlerinin yürüttüğü operasyonda toprağa gömülü jelikan bidonlar içine gizlenmiş, silah, mühimmat, yüklü miktarda gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçen malzemeler yerinde imha edilirken, sığınaklarda kullanılamaz hale getirildi.

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Diyarbakır'da PKK'ya büyük darbe! İŞTE YAKALANANLAR

Dicle İlçesinin Yokuşlu Köyü karayoluna da bölgeye düzenlenecek olası operasyona karşı teröristlerin güvenlik güçlerinin geçiş güzergâhına de el yapımı patlayıcı yerleştirdikleri belirlendi. Bomba imha ekiplerince 20 kiloluk yağ tenekesi içine hazırlanmış amonyum nitrat destekli uzaktan kumandalı bomba tespit edilerek METİ timleri tarafından etkisiz hale getirildi. 4 gün boyunca olumsuz hava şartlarına rağmen araziyi didik didik eden güvenlik güçleri operasyonu başarıyla tamamladı.

Diyarbakır'da PKK'ya büyük darbe! İŞTE YAKALANANLAR

Teröristlerin kış tertiplenmesine ağır bir darbe daha vuruldu. Öte yandan aynı operasyon kapsamında terör örgütüne ait 238 kilosu toz, 48 kilosu da kubar olmak üzere 286 kilo esrar da narko-terörizmle mücadele kapsamında ele geçirildi.

Diyarbakır'da PKK'ya büyük darbe! İŞTE YAKALANANLAR
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Diyarbakır'da PKK'ya büyük darbe! İŞTE YAKALANANLAR
Diyarbakır'da PKK'ya büyük darbe! İŞTE YAKALANANLAR
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