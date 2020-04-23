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'de dev tatbikat! Düşmana gözdağı...

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri 15-17 Nisan tarihleri arasında Ege Denizi ve 'de dev bir tatbikat ile gerçekleştirildi. , tatbikata ilişkin tüm gelişmeleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu. Yapılan son açıklamada, "Eğitimlere; 33 adet savaş gemisi, deniz karakol uçakları, helikopterler, İnsansız Hava Araçları, deniz piyade birlikleri, SAT/SAT timleri katıldı." denildi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki dev tatbikatı sırasında F-16'ların Libya sınırlarına girmeden uçuşlar gerçekleştirmesi, darbeci Hafter güçlerini oldukça tedirgin etti. Türkiye, tatbikat ile Doğu Akdeniz'deki varlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 23.04.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 16:14
Doğu Akdeniz'de dev tatbikat! Düşmana gözdağı...

Türkiye, Ege Denizi ve 'de gerçekleştirdiği dev tatbikat ile bölgedeki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. 'den yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri; 15-17 Nisan tarihleri arasında Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edildi. Eğitimlere; 33 adet savaş gemisi, deniz karakol uçakları, helikopterler, İnsansız Hava Araçları, deniz piyade birlikleri, SAT/SAT timleri katıldı." denildi.

Doğu Akdeniz'de dev tatbikat! Düşmana gözdağı...

DEV TATBİKAT

Deniz Kuvvetleri'nin dev tatbikatı geniş yankı uyandırırken, özellikle darbeci Hafter'in durumdan endişelendiğine dair servis edildi. Deniz Kuvvetleri tarafından icra edilen dev operasyona Hava Kuvvetleri'nin F-16'larla katıldığı öğrenilmişti. F-16'lar Libya sınırlarına girmeden uçuşlar gerçekleştirince, Hafter güçlerinin Libya'ya hava saldırısı yapılacağına dair algı haberleri gündeme gelmişti.

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Doğu Akdeniz'de dev tatbikat! Düşmana gözdağı...

MSB BUGÜN TATBİKATA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR YAYINLADI

'nin sitesinde yer alan ilk açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türk Deniz Kuvvetleri; 'de deniz yetki alanlarımıza yönelik hak ve menfaatlerimizi korumak, denizde durumsal farkındalığı artırmak ve deniz güvenliğine katkı sağlamak maksadıyla; fırkateynler, korvetler, hücumbotlar, denizaltılar, deniz karakol uçakları, helikopterler ve insansız hava araçlarının katılımıyla 2006 yılından itibaren Akdeniz Kalkanı Harekâtını (AKH) icra etmektedir.

Doğu Akdeniz'de dev tatbikat! Düşmana gözdağı...

Bugüne kadar milli olarak yürütülen Akdeniz Kalkanı Harekâtının uluslararası hale getirilmesi kapsamında, Pakistan Deniz Kuvvetleri bağlısı PNS ALAMGIR 21-23 Kasım 2019 ve PNS YARMOOK 10-11 Mart 2020 tarihlerinde, Ürdün Kraliyet Deniz Kuvvetleri mensubu iki gözlemci personel ise 21-28 Kasım 2019 tarihleri arasında TCG BARBAROS fırkateyninde iştirak ederek Akdeniz Kalkanı Harekâtının uluslararası bir boyut kazanması sağlanmıştır.

Ayrıca, 21 Nisan 2020 tarihinde karşılıklı ticari gemi bilgilerinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından geliştirilen bir iz aktarım sistemi üzerinden Pakistan ile paylaşılmasına başlanmış ve Akdeniz Kalkanı Harekâtının uluslararası bir boyut kazanması perçinlenmiştir.

Bahse konu harekâta diğer yabancı deniz kuvvetleri bağlısı personel ve gemilerin de katılımına yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir.

Doğu Akdeniz'de dev tatbikat! Düşmana gözdağı...

'nin sosyal medya hesabından yapılan ikinci açıklamada ise şu ifade kullanıldı:

#COVID19'a karşı aldığı önleyici ve proaktif tedbirler sayesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekâta hazırlık durumunu, verilecek her türlü görevi icra edebilecek şekilde salgından etkilenmeksizin en üst seviyede idame etmektedir.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri; 15-17 Nisan tarihleri arasında Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edildi. Eğitimlere; 33 adet savaş gemisi, deniz karakol uçakları, helikopterler, İnsansız Hava Araçları, deniz piyade birlikleri, SAT/SAT timleri katıldı.

Doğu Akdeniz'de dev tatbikat! Düşmana gözdağı...

SABAH TÜM DETAYLARA ULAŞMIŞTI

Milli Savunma Bakanlığı, 17 Nisan'da Türkiye'deki harekat merkezlerinden komuta edilerek uzak mesafe harekat görevlerinin kesintisiz olarak icra edilmesini denemek ve geliştirmek amacıyla, Hava ve Deniz Kuvvetlerinin katılımıyla "Açık Deniz Eğitimi" gerçekleştirdi. Akdeniz'de yapılan ve başarıyla tamamlanan tatbikatın detaylarına SABAH ulaşarak okuyucularına sunmuştu.

Doğu Akdeniz'de dev tatbikat! Düşmana gözdağı...

Halit Turan imzalı haberde şu bilgiler yer almıştı:

Hava unsurları, Eskişehir'de konuşlu bulunan Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nden komuta edilirken, deniz unsurları ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kuzey Görev Grup Komutanlığı Taktik Komutası'ndan yönetildi.

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