Doğu Akdeniz'de dev tatbikat! Düşmana gözdağı...

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan ikinci açıklamada ise şu ifade kullanıldı:
#COVID19'a karşı aldığı önleyici ve proaktif tedbirler sayesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekâta hazırlık durumunu, verilecek her türlü görevi icra edebilecek şekilde salgından etkilenmeksizin en üst seviyede idame etmektedir.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri; 15-17 Nisan tarihleri arasında Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edildi. Eğitimlere; 33 adet savaş gemisi, deniz karakol uçakları, helikopterler, İnsansız Hava Araçları, deniz piyade birlikleri, SAT/SAT timleri katıldı.